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РИА Новости

Госдума приняла закон, изменяющий статус службы в ФССП

14:20 19.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, предлагающий относить деятельность в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) не к федеральной гражданской госслужбе, а к государственной службе.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на сегодняшний день ФССП России отнесена к системе федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрено прохождение только федеральной государственной гражданской службы, однако "фактическое осуществление Службой всех вышеперечисленных правоохранительных функций свидетельствует о необходимости отнесения службы в ФССП России к государственной службе иного вида в соответствии со статьей 2 Федерального закона "О системе государственной службы Российской Федерации".
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Законопроектом устанавливаются правовые, организационные и финансово-экономические основы прохождения нового вида государственной службы в органах принудительного исполнения.
"Предложенные в законопроекте меры помогут повысить профессиональные требования к людям, которые несут службу в органах принудительного исполнения, и предоставить им необходимый для качественного выполнения служебных задач правовой инструментарий, а также обеспечить соблюдение прав граждан, которые являются участниками исполнительного производства", - отметил глава профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Парламентарий также подчеркнул, что "судебные приставы в ходе своей работы обеспечивают безопасность участников судебного процесса, проводят предварительное расследование, предупреждают и пресекают преступления, поэтому будет правильным предъявлять к ним повышенные требования, которые уже предъявляются к сотрудникам других ведомств – например, органов внутренних дел, противопожарной службы и др".
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Законопроект предусматривает запрет на двойное гражданство и применение к сотрудникам ФССП строгих требований антикоррупционного законодательства. Кроме того, предусматривается возможность присвоения им специальных званий, что позволит повысить их ответственность за выполнение служебных обязанностей.
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Госдума РФФедеральная служба судебных приставов РФРоссияОбщество
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