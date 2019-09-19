Госдума приняла закон, изменяющий статус службы в ФССП

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, предлагающий относить деятельность в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) не к федеральной гражданской госслужбе, а к государственной службе.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на сегодняшний день ФССП России отнесена к системе федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрено прохождение только федеральной государственной гражданской службы, однако "фактическое осуществление Службой всех вышеперечисленных правоохранительных функций свидетельствует о необходимости отнесения службы в ФССП России к государственной службе иного вида в соответствии со статьей 2 Федерального закона "О системе государственной службы Российской Федерации".

Законопроектом устанавливаются правовые, организационные и финансово-экономические основы прохождения нового вида государственной службы в органах принудительного исполнения.

"Предложенные в законопроекте меры помогут повысить профессиональные требования к людям, которые несут службу в органах принудительного исполнения, и предоставить им необходимый для качественного выполнения служебных задач правовой инструментарий, а также обеспечить соблюдение прав граждан, которые являются участниками исполнительного производства", - отметил глава профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Парламентарий также подчеркнул, что "судебные приставы в ходе своей работы обеспечивают безопасность участников судебного процесса, проводят предварительное расследование, предупреждают и пресекают преступления, поэтому будет правильным предъявлять к ним повышенные требования, которые уже предъявляются к сотрудникам других ведомств – например, органов внутренних дел, противопожарной службы и др".