Госдума освободила от НДС импорт самолетов при их регистрации в России

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Госдума приняла закон, освобождающий с 2020 года от НДС ввоз в РФ гражданских самолетов при условии их перерегистрации в российском реестре.
Документ также освобождает от НДС импорт авиадвигателей, запчастей и комплектующих для строительства, ремонта или модернизации гражданских самолетов в РФ. При этом предусматривается, что до 1 января 2023 года освобождение ввоза в Россию самолетов от НДС будет осуществляться без обязательного условия их регистрации в российском реестре.
Эти изменения направлены на расширение авиапарка гражданских самолетов с российской регистрацией. На сегодняшний день практически все иностранные самолеты, эксплуатирующиеся российскими авиакомпаниями, зарегистрированы в реестрах Бермудских островов либо Ирландии. Вопрос их перевода в российскую юрисдикцию давно ставился на правительственном уровне.
Кроме того, закон освобождает от НДС и ввоз в Россию водных судов при их регистрации в российском реестре участниками специальных административных районов (САРов) на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморском крае.
Согласно документу, доходы судовладельцев, полученные от эксплуатации и реализации этих судов, не будут облагаться налогом на прибыль. Помимо этого, участники САРов освобождаются от налога на имущество и транспортного налога в отношении таких судов, а также до 2027 года - от страховых взносов. То есть предлагается создать аналог Российского открытого реестра судов, но только для резидентов САРов, пояснял ранее замминистра финансов РФ Илья Трунин.
"Закон будет способствовать созданию условий для развития гражданской авиации в России и стимулировать редомициляцию компаний в САРы. Он также позволит выровнять налоговые условия для налогоплательщиков, осуществляющих ввоз таких воздушных судов, и налогоплательщиков, осуществляющих их строительство", - заявил РИА Новости заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский.