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РИА Новости

В УрГЭУ опровергли угрозу отчислить студента из-за подписки на ЛГБТ-паблик

14:16 19.09.2019
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© Depositphotos / Syda_ProductionsЗанятие
Занятие
© Depositphotos / Syda_Productions
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Проректор по социальной работе Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) обсуждал со студентом его участие в ЛГБТ-сообществе в социальной сети, но речи об отчислении не было, сообщил РИА Новости ректор вуза Яков Силин.
Ранее местное издание ЕАН написало, что студента УрГЭУ хотят отчислить за то, что он в соцсети "ВКонтакте" состоит в сообществе, которое поддерживает ЛГБТ.
Как пояснил ректор, в университете на системной основе ведется мониторинг социальных сетей, в том числе и аккаунтов студентов, внимание обращается только на те страницы, где в статусе указана причастность к УрГЭУ. По его словам, мониторинг ведется с целью "предупреждения пропаганды в студенческой среде различных форм насилия, экстремизма, разжигания расовой и религиозной ненависти, суицидов, буллинга, распространения и употребления наркотических веществ".
Силин отметил, что проверка страницы молодого человека, о котором написали СМИ, шла по просьбе его сверстников и действительно подтвердила размещение ссылки на его личной странице на ЛГБТ-сообщество, что, по мнению вуза, является публичной пропагандой.
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"В ходе встречи с проректором по социальной работе УрГЭУ Романом Красновым разговора об отчислении студента не велось. Студенту сообщили, что руководство вуза не намерено вторгаться в его личную жизнь, но указали, что недопустима пропаганда нетрадиционных отношений и привязка этого к университету и всему студенчеству вуза. В настоящее время студент продолжает обучение в университете", – пояснил ректор.
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Яков СилинУральский государственный экономический университетЛГБТ-сообществоОбразование - Общество
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