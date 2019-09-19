В УрГЭУ опровергли угрозу отчислить студента из-за подписки на ЛГБТ-паблик

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Проректор по социальной работе Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) обсуждал со студентом его участие в ЛГБТ-сообществе в социальной сети, но речи об отчислении не было, сообщил РИА Новости ректор вуза Яков Силин.

Ранее местное издание ЕАН написало, что студента УрГЭУ хотят отчислить за то, что он в соцсети "ВКонтакте" состоит в сообществе, которое поддерживает ЛГБТ.

Как пояснил ректор, в университете на системной основе ведется мониторинг социальных сетей, в том числе и аккаунтов студентов, внимание обращается только на те страницы, где в статусе указана причастность к УрГЭУ. По его словам, мониторинг ведется с целью "предупреждения пропаганды в студенческой среде различных форм насилия, экстремизма, разжигания расовой и религиозной ненависти, суицидов, буллинга, распространения и употребления наркотических веществ".

Силин отметил, что проверка страницы молодого человека, о котором написали СМИ, шла по просьбе его сверстников и действительно подтвердила размещение ссылки на его личной странице на ЛГБТ-сообщество, что, по мнению вуза, является публичной пропагандой.