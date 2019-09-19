ВС Абхазии отказался приостановить решение ЦИК об избрании Хаджимбы

СУХУМ, 19 сен - РИА Новости. Верховный суд Абхазии отказался приостанавливать действие решения ЦИК, согласно которому избранным президентом признан Рауль Хаджимба, передает корреспондент РИА Новости.

В четверг в 11.00 (совпадает с мск) Верховный суд начал разбирательство по иску оппозиционера Алхаса Квицинии об отмене итогов выборов президента. На очередном заседании суда его представители вновь подали ходатайство о приостановлении действия решения ЦИК, согласно которому избранным президентом является Хаджимба. На прошлых заседаниях в удовлетворении этого ходатайства суд отказывал.

"Верховный суд... в удовлетворении ходатайства истца – кандидата в президенты Республики Абхазия Алхаса Квицинии о применении мер предварительной защиты по его административному исковому заявлению – о приостановлении действия решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия... отказать", - сказал судья Генри Гамисония.

По закону в Абхазии инаугурация вновь избранного президента должна состояться через 30 дней после решения ЦИК о вновь избранном главе государства. В случае приостановления решения Центральной избирательной комиссии, инаугурация не может быть проведена до завершения судебного разбирательства.

Как пояснил РИА Новости адвокат Квицинии Гарегин Митин, согласно закону о президенте Абхазии, в случае признания выборов несостоявшимися, отмены решения ЦИК и так далее, действующий президент продолжает исполнять свои полномочия до завершения повторных выборов. И их ходатайство о приостановлении решения ЦИК "не ударяет по статусу президента, по его решениям и действиям".

"Наше ходатайство было направлено не только на защиту наших интересов, но и де-факто на защиту интересов всего государства, иначе возникнет коллизия, связанная с тем, что президент вступает в должность, а потом конституционная или кассационная (инстанция - ред.) принимает решение об отмене решение ЦИКа республики Абхазия. И вот все действия и решения, сделанные президентом республики Абхазия в промежутке его вступления в должность и отмены решения ЦИК повиснут в воздухе", - сказал Митин.

Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. ЦИК объявил итоговые результаты - победил действующий президент Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Однако оппозиция требует назначить повторные выборы и настаивает, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.