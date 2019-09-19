Пациент более двух суток провел в подвале красноярской больницы

КРАСНОЯРСК, 19 сен - РИА Новости. Пациент больницы в Железногорске Красноярского края потерялся и более двух суток провел в подвальном помещении этого же лечебного учреждения, сообщила РИА Новости представитель добровольческой поисково-спасательной группы "Сибирь" Анна Логиновская.
"Человек провел в подвальном помещении примерно двое суток и еще некоторое количество часов. В девять утра 16 числа он ушел из больничной палаты. Некоторое время он перемещался по территории больничного городка, потом оказался в больничном подвале. Мы не владеем информацией, каким образом он оказался в подвале…. Мы нашли его вместе с родственниками и сотрудниками полиции вчера в 15.00 часов", - сказала Логиновская.
В краевом главке МВД отметили, что сообщение о пропаже поступало, человек найден в подвале больницы, не уточнив длительность его пребывания там. В железногорской больнице №51 не стали комментировать ситуацию, сославшись на отсутствие на месте представителя пресс-службы и главного врача.