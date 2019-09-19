Пациент более двух суток провел в подвале красноярской больницы

"Человек провел в подвальном помещении примерно двое суток и еще некоторое количество часов. В девять утра 16 числа он ушел из больничной палаты. Некоторое время он перемещался по территории больничного городка, потом оказался в больничном подвале. Мы не владеем информацией, каким образом он оказался в подвале…. Мы нашли его вместе с родственниками и сотрудниками полиции вчера в 15.00 часов", - сказала Логиновская.