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РИА Новости

МГУ обошел другие российские вузы в рейтинге "Три миссии университета"

14:14 19.09.2019 (обновлено: 14:15 19.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПамятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве
Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. МГУ имени Ломоносова занял самую высокую строчку среди российских вузов, вошедших в московский международный рейтинг "Три миссии университета", сообщили организаторы рейтинга.
Как отметила пресс-служба МГУ, рейтинг "Три миссии университета" в 2019 году стал более представительным – впервые количество вузов в публикуемом списке превысило тысячу, что соответствует современному стандарту ведущих рейтинговых агентств мира. В рейтинг 2019 года вошли 1,2 тысячи университетов из 79 стран. Еще одно новшество – международная экспертиза результатов рейтинга с участием 16 зарубежных экспертов, каждому из которых направлялись предварительные результаты ранжирования.
Как добавил гендиректор Ассоциации составителей рейтингов Дмитрий Гришанков, международная экспертиза затронула почти 60% университетов рейтинга. По его мнению, количество вузов в рейтинге не является самоцелью. Всего в рейтинг вошли 74 вуза из РФ.
"Лидеры российской высшей школы прочно обосновались в топ-100: это МГУ имени М. В Ломоносова (22 место), СПбГУ (41 место) и МФТИ (51 место)", - говорится в раздаточном материале пресс-конференции, посвященной результатам рейтинга 2019 года.
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Как добавляется, качество образования – наиболее сильная сторона российских вузов. Шесть российских учебных заведений вошли в топ-100 субрейтинга по группе критериев "Образование" - МГУ, СПбГУ, МФТИ, НИЯУ МИФИ, НИУ ВШЭ и Новосибирский государственный университет. Как отметил ректор МГУ Виктор Садовничий, слабой стороной российских вузов, согласно рейтингу, оказалась просматриваемость их сайтов и социальных сетей.
В материалах отмечается, что в топ-20 международного рейтинга доминируют американские вузы, на первых трех местах расположились Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт и Университет Пенсильвании. Садовничий также добавил, что шорт-лист рейтинга в следующем году может расшириться, а также выразил надежду на то, что российские вузы улучшат свои позиции.
Московский международный рейтинг вузов – принципиально новый академический рейтинг, который впервые оценивает все три ключевые миссии университета: образование, науку и взаимодействие с обществом. Создание рейтинга было инициировано Российским союзом ректоров в сентябре 2016 года в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.
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Виктор СадовничийМГУ имени М. В. ЛомоносоваВладимир ПутинРоссияОбщество
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