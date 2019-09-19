МГУ обошел другие российские вузы в рейтинге "Три миссии университета"

Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото

Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. МГУ имени Ломоносова занял самую высокую строчку среди российских вузов, вошедших в московский международный рейтинг "Три миссии университета", сообщили организаторы рейтинга.

Как отметила пресс-служба МГУ, рейтинг "Три миссии университета" в 2019 году стал более представительным – впервые количество вузов в публикуемом списке превысило тысячу, что соответствует современному стандарту ведущих рейтинговых агентств мира. В рейтинг 2019 года вошли 1,2 тысячи университетов из 79 стран. Еще одно новшество – международная экспертиза результатов рейтинга с участием 16 зарубежных экспертов, каждому из которых направлялись предварительные результаты ранжирования.

Как добавил гендиректор Ассоциации составителей рейтингов Дмитрий Гришанков, международная экспертиза затронула почти 60% университетов рейтинга. По его мнению, количество вузов в рейтинге не является самоцелью. Всего в рейтинг вошли 74 вуза из РФ.

"Лидеры российской высшей школы прочно обосновались в топ-100: это МГУ имени М. В Ломоносова (22 место), СПбГУ (41 место) и МФТИ (51 место)", - говорится в раздаточном материале пресс-конференции, посвященной результатам рейтинга 2019 года.

Как добавляется, качество образования – наиболее сильная сторона российских вузов. Шесть российских учебных заведений вошли в топ-100 субрейтинга по группе критериев "Образование" - МГУ, СПбГУ, МФТИ, НИЯУ МИФИ, НИУ ВШЭ и Новосибирский государственный университет. Как отметил ректор МГУ Виктор Садовничий, слабой стороной российских вузов, согласно рейтингу, оказалась просматриваемость их сайтов и социальных сетей.

В материалах отмечается, что в топ-20 международного рейтинга доминируют американские вузы, на первых трех местах расположились Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт и Университет Пенсильвании. Садовничий также добавил, что шорт-лист рейтинга в следующем году может расшириться, а также выразил надежду на то, что российские вузы улучшат свои позиции.