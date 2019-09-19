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РИА Новости

Удары Эр-Рияда или Вашингтона по Ирану повлекут войну, заявил Зариф

14:14 19.09.2019 (обновлено: 15:22 19.09.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что последствием военного удара США или Саудовской Аравии по Ирану станет полномасштабная война.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США не будут терпеть "угрожающее поведение" Ирана, который саудовские и американские власти обвиняют в атаках на нефтяные объекты королевства в минувшие выходные.
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"Полномасштабная война", - сказал Зариф в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос о последствиях удара Эр-Рияда или Вашингтона по Ирану.
"Я делаю очень серьезное заявление о защите нашей страны. Я делаю очень серьезное заявление, что мы не хотим вступать в военное противостояние", - сказал Зариф, отметив при этом, что военный ответ, основанный на "лжи" касательно атаки на саудовские нефтяные объекты, может стать причиной "большого числа жертв и пострадавших".
"Но мы защитим нашу страну, не раздумывая", - заявил Зариф.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам.
Иран отвергает обвинения в свой адрес.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииМайк ПомпеоМохаммад Джавад ЗарифСаудовская АравияИранСШАВ мире
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