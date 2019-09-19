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РИА Новости
Культура

Сергей Бурунов приступил к съемкам во втором сезоне "Содержанок"

17:21 19.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктёр Сергей Бурунов
Актёр Сергей Бурунов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Российская актриса театра и кино Дарья Мороз разместила в сториз инстаграма фотографию Сергея Бурунова и в подписи к ней сообщила, что актер приступил к съемкам во втором сезоне сериала "Содержанки".
© d_morozСкриншот сторис из Инстаграм-аккаунта актрисы Дарьи Мороз
Скриншот сторис из Инстаграм-аккаунта актрисы Дарьи Мороз
© d_moroz
Скриншот сторис из Инстаграм-аккаунта актрисы Дарьи Мороз

"СтаршОй заступил!" — написала она.

В многосерийном триллере о нравах светской Москвы Бурунов играет чиновника Игоря Долгачева, который изменяет своей жене (Марина Зудина) с девушками легкого поведения.
Создатели шоу пока не раскрывают сюжетную линию продолжения, но недавно стало известно, что к проекту присоединятся новые персонажи в лице Одина Байрона ("Интерны"), Любови Аксеновой ("Гуляй, Вася!") и Игоря Миркурбанова ("Дама Пик").
Шоураннером проекта выступает Константин Богомолов, режиссером — Дарья Жук.
На съемках сериала Содержанки
20 августа, 17:58Культура
Стартовали съемки второго сезона "Содержанок"
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КультураСергей БуруновКино и сериалыНовости культурыИнстаграмМарина ЗудинаКонстантин Богомолов
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