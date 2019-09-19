Сергей Бурунов приступил к съемкам во втором сезоне "Содержанок"

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Российская актриса театра и кино Дарья Мороз разместила в сториз инстаграма фотографию Сергея Бурунова и в подписи к ней сообщила, что актер приступил к съемкам во втором сезоне сериала "Содержанки".

© d_moroz Скриншот сторис из Инстаграм-аккаунта актрисы Дарьи Мороз © d_moroz Скриншот сторис из Инстаграм-аккаунта актрисы Дарьи Мороз

"СтаршОй заступил!" — написала она.

В многосерийном триллере о нравах светской Москвы Бурунов играет чиновника Игоря Долгачева, который изменяет своей жене (Марина Зудина) с девушками легкого поведения.

Создатели шоу пока не раскрывают сюжетную линию продолжения, но недавно стало известно, что к проекту присоединятся новые персонажи в лице Одина Байрона ("Интерны"), Любови Аксеновой ("Гуляй, Вася!") и Игоря Миркурбанова ("Дама Пик").