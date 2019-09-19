Госдума исключила налоговые риски при компенсациях за загрязнение "Дружбы"

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Госдума приняла закон, который позволит исключить налоговые риски при выплате "Транснефтью" компенсаций в связи с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба".

Сейчас ФНС при сопоставлении коммерческих и финансовых условий сделок между взаимозависимыми лицами учитывают различные риски, оказывающие влияние на условия сделки. Например, это касается производственных и инвестиционных рисков, риска изменения валютного курса, обесценения запасов и других.

Законом предлагается при сопоставлении условий анализируемой сделки с другими сделкам учитывать и риск потери деловой репутации вследствие утраты товарами качества и иных потребительских свойств по причинам, не зависящим от сторон сделки. Это позволит исключить возможные налоговые риски при тех расчетах и компенсациях, которые последовали из-за некачественной нефти на нефтепроводе "Дружба", пояснял ранее заместитель министра финансов РФ Илья Трунин.

При сопоставлении условий сделки закон также предлагает учитывать риск, связанный с разработкой, совершенствованием, поддержанием в силе, защитой и использованием нематериальных активов.