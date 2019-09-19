Госдума исключила налоговые риски при компенсациях за загрязнение "Дружбы"

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Госдума приняла закон, который позволит исключить налоговые риски при выплате "Транснефтью" компенсаций в связи с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба".
Сейчас ФНС при сопоставлении коммерческих и финансовых условий сделок между взаимозависимыми лицами учитывают различные риски, оказывающие влияние на условия сделки. Например, это касается производственных и инвестиционных рисков, риска изменения валютного курса, обесценения запасов и других.
Законом предлагается при сопоставлении условий анализируемой сделки с другими сделкам учитывать и риск потери деловой репутации вследствие утраты товарами качества и иных потребительских свойств по причинам, не зависящим от сторон сделки. Это позволит исключить возможные налоговые риски при тех расчетах и компенсациях, которые последовали из-за некачественной нефти на нефтепроводе "Дружба", пояснял ранее заместитель министра финансов РФ Илья Трунин.
При сопоставлении условий сделки закон также предлагает учитывать риск, связанный с разработкой, совершенствованием, поддержанием в силе, защитой и использованием нематериальных активов.
В апреле 2019 года в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были восстановлены полностью. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".