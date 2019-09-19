Строительство современного культурно-досугового центра началось в Приморске

"Двухэтажное здание культурно-досугового центра будет включать в себя: концертный зал с возможностью просмотра кинофильмов на триста мест, танцевальный зал на 150 человек, помещения для кружковой работы, в том числе художественные и творческие мастерские, выставочный зал, классы живописи, лепки, хорового пения, обжига керамики, занятий музыкой и компьютерной графикой. Общая вместимость объекта составляет 711 человек", - сказал собеседник агентства.