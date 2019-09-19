Строительство современного культурно-досугового центра началось в Приморске

С. - ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Строительство крупного культурно-досугового центра, стоимостью порядка 370 миллионов рублей, началось в городе Приморск Выборгского района Ленобласти, проект планируется завершить к 2021 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, в настоящий момент на строительной площадке проводятся земляные работы.
"Двухэтажное здание культурно-досугового центра будет включать в себя: концертный зал с возможностью просмотра кинофильмов на триста мест, танцевальный зал на 150 человек, помещения для кружковой работы, в том числе художественные и творческие мастерские, выставочный зал, классы живописи, лепки, хорового пения, обжига керамики, занятий музыкой и компьютерной графикой. Общая вместимость объекта составляет 711 человек", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что финансирование проектирования и строительства культурно-досугового центра осуществляется за счет областного и местного бюджетов. "Цена контракта составила 369,2 миллиона рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2021 год", - подчеркнул представитель пресс-службы обладминистрации.