Госдума изменила порядок обложения НДФЛ выигрышей в казино

Игровые автоматы в казино "Оракул", расположенном в игорной зоне "Азов-Сити" на границе Краснодарского края и Ростовской области. Архивное фото

Игровые автоматы в казино "Оракул", расположенном в игорной зоне "Азов-Сити" на границе Краснодарского края и Ростовской области

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Госдума приняла закон, который изменяет порядок налогообложения выигрышей в казино и залах игровых автоматов.

Налог с выигрыша, получаемого российскими гражданами, теперь будет взиматься не со всей суммы выигрыша, а с разницы между выигрышем и суммы, потраченной на приобретение фишек. Условно говоря, при покупке фишек на 10 рублей и выигрыше в 100 рублей платить НДФЛ придется с 90 рублей, пояснял ранее РИА Новости заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский.

Определение налоговой базы и исчисление суммы налога будет производиться налоговым органом по истечении налогового периода, то есть календарного года, на основании полученных от организаторов азартных игр данных в соответствии с законодательством о применении контрольно-кассовой техники.

ФНС будет собирать эти данные, по результатам года определять налоговую базу и направлять налоговое уведомление об уплате налога. На основании этого уведомления получившие выигрыши в соответствующих игорных заведениях россияне должны будут уплатить налог. Причем сделать это они обязаны не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, отмечал депутат.