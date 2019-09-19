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РИА Новости

Госдума изменила порядок обложения НДФЛ выигрышей в казино

14:07 19.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкИгровые автоматы в казино "Оракул", расположенном в игорной зоне "Азов-Сити" на границе Краснодарского края и Ростовской области
Игровые автоматы в казино Оракул, расположенном в игорной зоне Азов-Сити на границе Краснодарского края и Ростовской области
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Игровые автоматы в казино "Оракул", расположенном в игорной зоне "Азов-Сити" на границе Краснодарского края и Ростовской области. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Госдума приняла закон, который изменяет порядок налогообложения выигрышей в казино и залах игровых автоматов.
Налог с выигрыша, получаемого российскими гражданами, теперь будет взиматься не со всей суммы выигрыша, а с разницы между выигрышем и суммы, потраченной на приобретение фишек. Условно говоря, при покупке фишек на 10 рублей и выигрыше в 100 рублей платить НДФЛ придется с 90 рублей, пояснял ранее РИА Новости заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский.
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Определение налоговой базы и исчисление суммы налога будет производиться налоговым органом по истечении налогового периода, то есть календарного года, на основании полученных от организаторов азартных игр данных в соответствии с законодательством о применении контрольно-кассовой техники.
ФНС будет собирать эти данные, по результатам года определять налоговую базу и направлять налоговое уведомление об уплате налога. На основании этого уведомления получившие выигрыши в соответствующих игорных заведениях россияне должны будут уплатить налог. Причем сделать это они обязаны не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, отмечал депутат.
Закон также устанавливает, что выигрыши, полученные иностранными гражданами в казино и залах игровых автоматов, не будут признаваться доходами от источников в РФ. Это позволит, с одной стороны, упростить администрирование налога, а с другой, может способствовать увеличению числа иностранных туристов, посещающих игорные зоны в России, допускает Симановский.
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Леонид СимановскийГосдума РФРоссияЭкономика
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