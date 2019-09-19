На Украине возбудили дело против крымских журналистов

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины возбудила дело против крымских журналистов, которые приехали на ежегодное совещание ОБСЕ в Варшаве.
В сообщении в твиттере отмечается, что они нарушили порядок выезда "с временно оккупированной территории". Имена фигурантов не сообщаются. Расследование дела проведет СБУ.
В Варшаве в понедельник открылось двухнедельное совещание ОБСЕ по правам человека. Представители Украины при поддержке союзников из Канады и США ежедневно пытаются прервать выступления представителей Крыма, однако пока им этого не удавалось сделать.
Накануне "постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич написал в фейсбуке, что обратился в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку участию делегатов из Крыма в совещании.
Ранее украинская делегация в ОБСЕ бойкотировала выступление главреда "Крымской газеты" Марии Волконской. Позднее постпред при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк пригрозил, что Украина покинет совещание из-за выступлений крымских журналистов.
Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране: многим журналистам запрещен въезд на Украину, приостановлена аккредитация 115 российских средств массовой информации, запрещена трансляция основных российских телеканалов.
В Москве призвали ОБСЕ и Совет Европы, а также другие международные организации осудить политику Киева против СМИ.
В декабре 2017-го УВКПЧ ООН отметило тревожную тенденцию высылки с Украины иностранных журналистов, на которых навешивают ярлык "пропагандистов", что становится поводом для депортации, и призвало тщательнее рассматривать ограничительные меры.