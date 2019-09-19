На Украине возбудили дело против крымских журналистов

Совещание ОБСЕ по правам человека в Варшаве. Архивное фото

Совещание ОБСЕ по правам человека в Варшаве

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины возбудила дело против крымских журналистов, которые приехали на ежегодное совещание ОБСЕ в Варшаве.

В сообщении в твиттере отмечается, что они нарушили порядок выезда "с временно оккупированной территории". Имена фигурантов не сообщаются. Расследование дела проведет СБУ.

В Варшаве в понедельник открылось двухнедельное совещание ОБСЕ по правам человека. Представители Украины при поддержке союзников из Канады и США ежедневно пытаются прервать выступления представителей Крыма, однако пока им этого не удавалось сделать.

Накануне "постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич написал в фейсбуке , что обратился в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку участию делегатов из Крыма в совещании.

Ранее украинская делегация в ОБСЕ бойкотировала выступление главреда "Крымской газеты" Марии Волконской. Позднее постпред при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк пригрозил, что Украина покинет совещание из-за выступлений крымских журналистов.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране: многим журналистам запрещен въезд на Украину, приостановлена аккредитация 115 российских средств массовой информации, запрещена трансляция основных российских телеканалов.

В Москве призвали ОБСЕ и Совет Европы, а также другие международные организации осудить политику Киева против СМИ.