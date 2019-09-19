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РИА Новости

МИД выразил соболезнования по поводу гибели детей в школе в Либерии

14:00 19.09.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. МИД России выразил соболезнования в связи с гибелью 28 человек, большинство из которых дети, в результате пожара в школе-интернате в Либерии.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 26 детей и двое учителей погибли при пожаре в коранической школе в Либерии. Инцидент произошел в пригороде либерийской столицы Монровии в ночь со вторника на среду. Причины возгорания пока не уточняются.
"С болью узнали о пожаре, произошедшем 18 сентября в школе-интернате в пригороде либерийской столицы Пейнсвилле. По предварительным данным, это трагическое происшествие унесло жизни 28 человек, большинство из которых – дети", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"Выражаем глубокие соболезнования правительству и народу Либерии, родным и близким погибших", - подчеркнули в МИД.
Пожарные
Вчера, 15:03РИА Новости
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