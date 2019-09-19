МИД выразил соболезнования по поводу гибели детей в школе в Либерии

Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. МИД России выразил соболезнования в связи с гибелью 28 человек, большинство из которых дети, в результате пожара в школе-интернате в Либерии.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 26 детей и двое учителей погибли при пожаре в коранической школе в Либерии. Инцидент произошел в пригороде либерийской столицы Монровии в ночь со вторника на среду. Причины возгорания пока не уточняются.

"С болью узнали о пожаре, произошедшем 18 сентября в школе-интернате в пригороде либерийской столицы Пейнсвилле. По предварительным данным, это трагическое происшествие унесло жизни 28 человек, большинство из которых – дети", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.