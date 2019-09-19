Солист BTS решил стать видеоблогером

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Солист южнокорейской группы BTS Чон Чонгкук (Jungkook) решил вести свой видеблог. Первый ролик появился в Твиттере.
everyone. introducing jungkook as a youtuber. pic.twitter.com/DeM7mIO5Og— mg🍓 ia for school! (@svnnykoo) 17 сентября 2019 г.
На видео музыкант перекусывает, сидя дома, и общается со зрителями через камеру.
Поклонники BTS уверены, что у Jungkook получится отличный интернет—дневник.
"Он будет самым успешным ютубером с миллионами подписчиков", "ему нужен свой YouTube—канал", "я бы подписалась на него в любое время дня и ночи", — комментировали видео пользователи.
Ранее представители группы сообщили, что музыканты на несколько месяцев уходят в отпуск, чтобы отдохнуть от чрезмерных нагрузок, связанных с концертами и мировым турне.
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