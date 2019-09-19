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РИА Новости
Культура

Солист BTS решил стать видеоблогером

16:43 19.09.2019
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© Getty Images for Elvis Duran / Steven FerdmanУчастник группы BTS Чон Чонгук
Участник группы BTS Чон Чонгук
© Getty Images for Elvis Duran / Steven Ferdman
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Солист южнокорейской группы BTS Чон Чонгкук (Jungkook) решил вести свой видеблог. Первый ролик появился в Твиттере.
На видео музыкант перекусывает, сидя дома, и общается со зрителями через камеру.
Поклонники BTS уверены, что у Jungkook получится отличный интернет—дневник.

"Он будет самым успешным ютубером с миллионами подписчиков", "ему нужен свой YouTube—канал", "я бы подписалась на него в любое время дня и ночи", — комментировали видео пользователи.

Ранее представители группы сообщили, что музыканты на несколько месяцев уходят в отпуск, чтобы отдохнуть от чрезмерных нагрузок, связанных с концертами и мировым турне.
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