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РИА Новости

Коалицию США у берегов Ирана создадут в ноябре, сообщили СМИ

13:56 19.09.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЭсминец ВМС США Carney
Эсминец ВМС США Carney
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Эсминец ВМС США Carney. Архивное фото
ТОКИО, 19 сен - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует сформировать международную коалицию и задействовать 55 кораблей для патрулирования морских вод близ Ирана в ноябре, сообщило в четверг японское агентство Киодо из Вашингтона.
Со ссылкой на осведомленные источники агентство передало, что план США может натолкнуться на трудности, поскольку согласие на участие  в коалиции Operation Sentinel в Ормузском проливе дали только четыре страны - Австралия, Бахрейн, Великобритания и Саудовская Аравия.
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Соединенные Штаты просили также Японию принять участие в патрулировании, но Япония с учетом традиционно дружеских отношений с Ираном воздержалась.
По данным Киодо, план был представлен представителям 28 стран ранее на этой неделе в Бахрейне на борту британского военного корабля. Франция и Германия не принимали участия в этом совещании. Как отметило японское агентство, они стремятся дистанцироваться от Трампа, вышедшего ранее из ядерной сделки с Ираном от 2015 года.
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Дональд ТрампВеликобританияФранцияИранСШАВ мире
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