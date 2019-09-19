Коалицию США у берегов Ирана создадут в ноябре, сообщили СМИ

ТОКИО, 19 сен - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует сформировать международную коалицию и задействовать 55 кораблей для патрулирования морских вод близ Ирана в ноябре, сообщило в четверг японское агентство Киодо из Вашингтона.
Со ссылкой на осведомленные источники агентство передало, что план США может натолкнуться на трудности, поскольку согласие на участие в коалиции Operation Sentinel в Ормузском проливе дали только четыре страны - Австралия, Бахрейн, Великобритания и Саудовская Аравия.
Соединенные Штаты просили также Японию принять участие в патрулировании, но Япония с учетом традиционно дружеских отношений с Ираном воздержалась.
По данным Киодо, план был представлен представителям 28 стран ранее на этой неделе в Бахрейне на борту британского военного корабля. Франция и Германия не принимали участия в этом совещании. Как отметило японское агентство, они стремятся дистанцироваться от Трампа, вышедшего ранее из ядерной сделки с Ираном от 2015 года.