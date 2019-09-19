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РИА Новости

С начала года по вине начинающих водителей на дорогах погибли 499 человек

13:54 19.09.2019
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© Depositphotos / ivylingpyВодитель за рулем автомобиля
Водитель за рулем автомобиля
© Depositphotos / ivylingpy
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. За первые восемь месяцев этого года по вине начинающих водителей, стаж которых не превышает двух лет, произошли 5917 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 499 и получили ранения 8524 человек, сообщили РИА Новости в ГУОБДД МВД России.
В Госавтоинспекции МВД России считают недостаток водительского опыта и отсутствие необходимых навыков одной из главных причин подобных происшествий. Действенным способом ее устранения может стать программа бесплатных курсов безопасного вождения, которую при поддержке ряда партнеров на протяжении последних пяти лет реализуют специалисты экспертного центра "Движение без опасности" совместно с представителями Госавтоинспекции.

"За время реализации этого проекта в России были получены сотни положительных отзывов. Участники не только благодарили за полученные знания и умения, но и отмечали, что изменили свое поведения на дороге, стали более ответственными и внимательными, а также активно применяют полученные навыки безопасного вождения на практике", - сообщил начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Руководитель центра Наталья Агре сообщила РИА Новости. что в четверг, 19 сентября, такие бесплатные тренинги стартуют в Москве. Они продлятся до 26 сентября. В этом году курсы безопасного вождения пройдут для водителей легкого коммерческого транспорта и всех желающих получить опыт управления крупногабаритным транспортом.
По ее словам, обучение под руководством опытных тренеров делится на три модуля: техника торможения и прогнозирование остановочного пути, экстренное маневрирование, слепые зоны и маневрирование в ограниченном пространстве. Зарегистрироваться на курсы можно на официальном сайте программы.
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По данным аналитического агентства "Автостат", ежемесячно в России продается 7-7,5 тысяч новых автомобилей для коммерческого использования. На 2018 год парк легких коммерческих автомобилей в стране составил 4,1 миллиона единиц. Эксперты связывают это с активным развитием онлайн-торговли, которая влечет за собой рост спроса на услуги грузоперевозок и, соответственно, на квалифицированных водителей.
Госавтоинспекция МВД России уделяет этому особое внимание, поскольку большинство компаний использует легкий коммерческий транспорт, однако устроиться на работу в такую компанию могут водители с правами категории B, которые ранее не имели опыта управления фургонами.
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Безопасная дорога
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