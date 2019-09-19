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РИА Новости
Культура

Группу Metallica назвали самой успешно гастролирующей в мире

15:54 19.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДжеймс Хетфилд во время выступления на концерте рок-группы Metallica на Большой спортивной арене "Лужники"
Джеймс Хетфилд во время выступления на концерте рок-группы Metallica на Большой спортивной арене Лужники
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Группу Metallicа назвали коллективом, заработавшим рекордную сумму от продажи билетов на гастрольные концерты, сообщает NME.
По данным нового исследования Pollstar, музыканты заработали 1,4 миллиарда долларов от продажи билетов с 1982 года. С такими показателями они обгоняют Guns N’ Roses и AC/DC.
В общей сложности коллектив продал 22,1 миллиона билетов на свои шоу. Кроме того, выяснилось, что Metallica посетила 48 стран на всех семи континентах (включая Антарктику). Не каждая группа может похвастаться таким достижением.
Барабанщик Ларс Ульрих считает, что они обязаны своим успехом высокому качеству музыки: "Я по-прежнему думаю, что наши лучшие годы еще впереди, и наша лучшая песня еще не записана".
Сейчас группа находится в турне под названием WorldWired, на него уже было продано 4,1 миллиона билетов за 430 миллионов долларов.
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