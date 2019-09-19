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РИА Новости

Никита Михалков зарегистрировался как индивидуальный предприниматель

13:43 19.09.2019
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© РИА Новости / Михаил ПатлисКинорежиссёр и актёр Никита Михалков
Кинорежиссёр и актёр Никита Михалков
© РИА Новости / Михаил Патлис
Кинорежиссёр и актёр Никита Михалков. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, следует из данных выписки из Единого государственного реестра ИП.
Регистрация состоялась 18 сентября. В качестве основного вида деятельности ИП указано "образование дополнительное детей и взрослых". Среди дополнительных видов деятельности - издание книг, газет, журналов и периодических изданий, деятельность по производству и распространению кинофильмов, видеофильмов и телепрограмм, а также деятельность в области демонстрации кинофильмов.
Никита Михалков. Архивное фото
11 сентября 2018, 13:06РИА Новости
Режиссер Никита Михалков восстанавливается после плановой операции
В качестве видов деятельности нового ИП также также значатся звукозапись и издание музыкальных произведений, деятельность в области права и связей с общественностью, дизайна, фотографии, а также деятельность в области художественного творчества и учреждений культуры и искусства.
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Никита МихалковЭкономика
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