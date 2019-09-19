МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, следует из данных выписки из Единого государственного реестра ИП.

Регистрация состоялась 18 сентября. В качестве основного вида деятельности ИП указано "образование дополнительное детей и взрослых". Среди дополнительных видов деятельности - издание книг, газет, журналов и периодических изданий, деятельность по производству и распространению кинофильмов, видеофильмов и телепрограмм, а также деятельность в области демонстрации кинофильмов.