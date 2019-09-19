Экс-главу избиркома Коми приговорили к шести годам колонии за взятки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Суд приговорил к шести годам лишения свободы бывшего председателя избирательной комиссии Коми Елену Шабаршину за взятки, полученные за информацию о ходе и итогах выборов, сообщает пресс-служба управления СК региона.

"Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,56 миллиона рублей и лишением права занимать определенные должности в течение двух лет. Кроме того, судом в доход государства конфискована сумма взятки", - сказано в сообщении.

По данным следствия, в 2010-2015 годах Шабаршина ежемесячно получала от тогдашнего замглавы Коми Алексея Чернова в качестве взятки денежные средства за предоставление оперативной информации о ходе и итогах выборов.

"Всего она получила в качестве денежного вознаграждения 1,56 миллиона рублей. На первоначальном этапе следствия Шабаршина признала вину в совершении преступления, но впоследствии от признательных показаний отказалась", - отмечает СУСК.