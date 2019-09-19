"Аэрофлот" опроверг сообщение СМИ о забастовке бортпроводников

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Информация о забастовке бортпроводников крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" не соответствует действительности, говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

Издание Life ранее сообщило, что бортпроводники "Аэрофлота" устроили забастовку. По данным издания, они в массовом порядке берут больничные и не выходят на работу, из-за чего сейчас под угрозой отмены 50 рейсов в день.

"Аэрофлот" опровергает недостоверную информацию, которая была опубликована изданием Life.ru, о якобы проводимой бортпроводниками компании забастовке. Издание в очередной раз ссылается на фейковую информацию, размещённую в социальных сетях", - говорится в сообщении.

"В "Аэрофлоте" работает более 8,5 тысячи бортпроводников, а количество открытых больничных листов в компании не превышает норму и соответствует среднегодовым показателям. Увеличения количества взятых больничных листов не наблюдается. При этом в последние дни количество закрытых больничных листов превышает число открытых", - отмечает пресс-служба. Все рейсы авиакомпании выполняются по расписанию и полностью укомплектованы кабинными экипажами.

"Аэрофлот" оставляет за собой право обратиться в органы прокуратуры о проведении проверки по вопросу о признании данной публикации распространением заведомо недостоверной общественно значимой информации с принятием соответствующих мер", - говорится в сообщении.