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РИА Новости

"Аэрофлот" опроверг сообщение СМИ о забастовке бортпроводников

13:37 19.09.2019 (обновлено: 13:42 19.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСалон самолета
Салон самолета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Салон самолета. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Информация о забастовке бортпроводников крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" не соответствует действительности, говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.
Издание Life ранее сообщило, что бортпроводники "Аэрофлота" устроили забастовку. По данным издания, они в массовом порядке берут больничные и не выходят на работу, из-за чего сейчас под угрозой отмены 50 рейсов в день.
"Аэрофлот" опровергает недостоверную информацию, которая была опубликована изданием Life.ru, о якобы проводимой бортпроводниками компании забастовке. Издание в очередной раз ссылается на фейковую информацию, размещённую в социальных сетях", - говорится в сообщении.
"В "Аэрофлоте" работает более 8,5 тысячи бортпроводников, а количество открытых больничных листов в компании не превышает норму и соответствует среднегодовым показателям. Увеличения количества взятых больничных листов не наблюдается. При этом в последние дни количество закрытых больничных листов превышает число открытых", - отмечает пресс-служба. Все рейсы авиакомпании выполняются по расписанию и полностью укомплектованы кабинными экипажами.
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"Аэрофлот" оставляет за собой право обратиться в органы прокуратуры о проведении проверки по вопросу о признании данной публикации распространением заведомо недостоверной общественно значимой информации с принятием соответствующих мер", - говорится в сообщении.
"Аэрофлот" является крупнейшим авиаперевозчиком РФ. Группа "Аэрофлот" за январь-июль 2019 года увеличила перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,2%, до 34,6 миллиона человек. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 21,5 миллиона пассажиров (плюс 8,3%). Основным владельцем "Аэрофлота" является государство с долей 51,2%. Госкорпорации "Ростех" принадлежит 3,5% акций авиакомпании, институциональным инвесторам - 34,8%, физическим лицам - 5,6%, менеджменту компании - 0,1%.
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