Онколог прокомментировал улучшение состояния Заворотнюк

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Врач-онколог, кандидат медицинских наук Александр Братик оценил состояние актрисы Анастасии Заворотнюк.
"Если все-таки взять гипотетический случай пациента с опухолью центральной нервной системы, то когда он после комы приходит в себя, это добрый знак. Им можно заниматься, повлиять и на опухоль, и на общее состояние, создать условия, чтобы человек выжил", - сказал врач в интервью "Вечерней Москве".
По данным СМИ, Заворотнюк вышла из комы после отека мозга. Специалист подчеркнул, что потеря сознания при таком состоянии – защитная реакция организма.
"После того, как отек спадает в силу естественных процессов или медикаментозной терапии, человек приходит в себя. В любом случае есть шанс бороться за ее жизнь и достичь хороших результатов", — добавил Братик.
Продюсер Андрей Разин заявил, что медики диагностировали у Анастасии Заворотнюк четвертую стадию рака мозга. Позже научный руководитель НМИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко Александр Коновалов сообщил о проведении успешной операции.
Представители актрисы и ее родственники не комментируют эти сообщения.