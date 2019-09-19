Онколог прокомментировал улучшение состояния Заворотнюк

"Если все-таки взять гипотетический случай пациента с опухолью центральной нервной системы, то когда он после комы приходит в себя, это добрый знак. Им можно заниматься, повлиять и на опухоль, и на общее состояние, создать условия, чтобы человек выжил", - сказал врач в интервью "Вечерней Москве".