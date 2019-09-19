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РИА Новости

Правительство одобрило проект бюджета на 2020-2022 годы

13:35 19.09.2019 (обновлено: 15:04 19.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Как сообщили журналистам в пресс-службе кабмина, решение по основным параметрам принято, на доработку документа отведено десять дней.
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Источник в Минфине рассказал, что общий объем расходов федерального бюджета планируется на уровне 19,5 триллиона рублей в 2020 году, 20,6 триллиона в 2021-м и 21,8 триллиона в 2022 году.
Таким образом, объем расходов по отношению к ВВП будет расти в течение всего трехлетнего периода, бюджет сохранит стимулирующую направленность.
"Основной приоритет расходов бюджета — социальная сфера и повышение уровня жизни граждан", — добавил источник.
В частности, расходы на здравоохранение в 2020-м увеличатся почти на 50% по сравнению с текущим годом.
В свою очередь, доходы казны составят 20,4 триллиона рублей в 2020 году, 21,2 триллиона рублей в 2021-м и 22 триллиона рублей в 2022 году.
Таким образом, профицит будет постепенно снижаться: с 0,8% ВВП в 2020 году до 0,5% ВВП в 2020-м и 0,2% ВВП в 2022 году.
Ненефтегазовый дефицит бюджета остается стабильным на протяжении трех лет — в районе 5,8-5,9% ВВП.
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Как уточнил источник в аппарате правительства, главным приоритетом расходов бюджета стали нацпроекты. Финансирование по ним увеличено до двух триллионов рублей в 2020 году.
Все неиспользованные на нацпроекты деньги, заложенные в бюджете на текущий год, перенесут по тем же направлениям на следующий.
В 2021 году общий объем расходов федерального бюджета на нацпроекты вырастет до 2,3 триллиона рублей, в 2022-м — до 2,7 триллиона рублей. Однако просто перенести неиспользованные средства на следующий период будет уже нельзя.
Проект бюджета рассчитан с учетом бюджетного правила, по которому все доходы от нефтегазового экспорта при цене нефти выше 42,4 доллара за баррель будут направляться в резервы.
Источник в Минфине уточнил, что эти сверхдоходы в 2020 году прогнозируются на уровне 2,3 триллиона рублей, эту сумму направят на покупку валюты для пополнения Фонда национального благосостояния.
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