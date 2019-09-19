АТОР: европейцы освободили места в отелях Хорватии для российских туристов

"Следствием популярности Турции у европейских туристов стало увеличившееся количество доступных номеров в хорватских отелях в высокий сезон. Фактически европейцы освободили места для других рынков, и этим воспользовались россияне, которым раньше не хватало мест в отелях республики", – сообщил Ружичка.

По данным офиса по туризму Хорватии, с 1 января по 15 сентября 2019 года страна приняла 137 тысяч отдыхающих из России, что на 12% превысило показатели аналогичного периода прошлого года.

По словам Райко Ружички, в Хорватии сейчас строят много гостиниц, и через три-четыре года дефицита номеров не будет. Кроме того, власти направляют инвестиции на развитие инфраструктуры не в прибрежной, а во внутренней части страны - на курортах в Терме Тухель, Крапинске-Топлице. Там ставка делается на оздоровительный туризм и активный отдых.