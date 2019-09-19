Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T14:59Z
https://ria.ru/20190919/1558846675.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155657/32/1556573242_0:76:3184:1867_1036x0_80_0_0_209a3e2ea82a2ae52b455022a92dc9df.jpg
РИА Новости
Туризм

АТОР: европейцы освободили места в отелях Хорватии для российских туристов

14:59 19.09.2019
74
© Depositphotos / tommyandoneВид острова Паг в Хорватии
Вид острова Паг в Хорватии
© Depositphotos / tommyandone
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Российский турпоток в Хорватию растет за счет увеличения спроса на Турцию у европейских туристов. Об этом заявил глава представительства по туризму Республики Хорватия в России Райко Ружичка, сообщает АТОР.
"Следствием популярности Турции у европейских туристов стало увеличившееся количество доступных номеров в хорватских отелях в высокий сезон. Фактически европейцы освободили места для других рынков, и этим воспользовались россияне, которым раньше не хватало мест в отелях республики", – сообщил Ружичка.
По данным офиса по туризму Хорватии, с 1 января по 15 сентября 2019 года страна приняла 137 тысяч отдыхающих из России, что на 12% превысило показатели аналогичного периода прошлого года.
По словам Райко Ружички, в Хорватии сейчас строят много гостиниц, и через три-четыре года дефицита номеров не будет. Кроме того, власти направляют инвестиции на развитие инфраструктуры не в прибрежной, а во внутренней части страны - на курортах в Терме Тухель, Крапинске-Топлице. Там ставка делается на оздоровительный туризм и активный отдых.
Гость пятизвездочного отеля в Крыму
23 апреля, 09:22Туризм
Эксперты подсчитали, в каких странах больше всего отелей со "звездами"
100000
ТуризмТуризмтуристыАссоциация туроператоров РоссииНовости - ТуризмХорватия
Рекомендуем
Самолеты на летном поле международного аэропорта в Шарм эш Шейх
Россия и Египет могут обсудить авиасообщение на саммите "Россия-Африка"
РИА
Новости
Международный аэропорт Тбилиси имени Шота Руставели
В Грузии заметили последствия от запрета полетов в Россию, показал опрос
Михаил Бабич
Россия обсуждает создание в Молдавии торгово-логистического хаба
Побережье Каспийского моря в Каспийске
Россия рассчитывает, что Иран ратифицирует Каспийскую конвенцию в 2020 году
Лента
новостей
Анастасия Заворотнюк
Заворотнюк пришла в сознание, сообщили СМИ
Рига
В Риге планируют ввести пошлину для туристов
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Страны ЕАЭС ощутили позитивный эффект от интеграции, заявила Матвиенко
Панель с логотипом Сбербанка
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Листы с денежными купюрами
В России разработали химические волокна для защиты рублей от подделок
Врач-исследователь в лаборатории
Новый метод лечения гепатита С начали применять в Подмосковье
Министр иностранных дел Нигера Калла Анкурао на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Нигер приветствует участие российских компаний в разработке месторождений
Председатель Общественного совета, адвокат Анатолий Кучерена
Анатолий Кучерена: буду настаивать на подписке о невыезде для Устинова
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Замглавы МИД Китая рассказал о дружбе Путина и Си Цзиньпина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:56Верховная рада назначила нового главу Фонда госимущества Украины
16:56Эстония отказалась участвовать во встрече министров ЕС по вопросам миграции
16:55Аксенов заявил, что не принуждает глав городов и районов уйти в отставку
16:50МИД назвал решение США урезать финансовую помощь Афганистану прагматичным
16:50Полиция выселила 270 мигрантов из двух захваченных зданий в центре Афин
16:46Путин назначил Андрея Руденко замглавы МИД
16:41В Брюсселе начались трехсторонние консультации России, Украины и ЕК по газу
16:39Пострадавшего в ДТП с автобусом под Ярославлем ребенка выписали из больницы
16:38Помпео: США не выделят 160 миллионов долларов Афганистану из-за коррупции
16:37"Нельзя игнорировать". Генпрокуратура попросила выпустить Устинова из СИЗО
16:37Альпинисты не смогли перебраться через прототип стены между Мексикой и США
16:35В Брюсселе начались трехсторонние консультации России, Украины и ЕК по газу
16:33Виновник ДТП под Воронежем с двумя погибшими получил шесть лет колонии
16:32Постпред России обсудил с генсеком ОПЕК события в Саудовской Аравии
16:31Третья ВПП "Шереметьево" приняла первый самолет
16:31МИД предупредил россиян о манифестациях в ряде городов Италии
16:28Путин прибыл в Ижевск, где проведет заседание военно-промышленной комиссии
16:27Суд в Киеве вернул украинское гражданство депортированному епископу УПЦ
16:27В Израиле обнаружили древнюю мозаику с изображением одного из чудес Иисуса
16:26Шереметьево открыл третью взлетно-посадочную полосу
Лента новостейМолния