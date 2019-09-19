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РИА Новости

Лукашенко назвал ситуацию в школах бардаком

13:31 19.09.2019 (обновлено: 13:47 19.09.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 19 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя увольнение учительницы в одной из школ Гомеля из-за конфликта с четвероклассником, назвал ситуацию в белорусских школах бардаком.
Ранее в интернете появилась запись, снятая на мобильный телефон в одной из школ Гомеля, на которой учитель нецензурно кричит на четвероклассника, подняв над ним парту. Позже учитель пояснила, что конфликт на уроке произошел из-за подножки и брошенного ей в спину бумажного стаканчика. После огласки инцидента педагог была уволена. В среду стало известно, что она восстановлена в должности по поручению президента, директор школы и ряд чиновников местного уровня уволены. Строго предупреждены премьер, глава администрации президента и курирующий отрасль вице-премьер, министр образования предупрежден о неполном служебном соответствии, выговоры объявлены ряду должностных лиц.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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"Одни рапорты (со стороны чиновников о ситуации в сфере образования - ред.). Недавно министр докладывал: рапортуют, у них все прекрасно. Да не прекрасно. Если такой бардак в школе, не нужны ни учебники, ни программы, ни новые методички. Все это пустая трата денег", - сказал Лукашенко на совещании с правительством в четверг. Его слова приводит агентство Белта.
Президент призвал чиновников смотреть "вглубь" ситуации, а не относится к вопросам в сфере образования поверхностно. "И там уполномоченные есть, и там помощники есть. Я уже не говорю о правительстве, Кочановой (главе администрации президента - ред.), которая идеологию ведет. Вот она такая, идеология. Чего собрались? Судили-рядили, стрелочника нашли. Вглубь смотрите", - сказал президент, касаясь ситуации в гомельской школе. По его словам, надо в школах порядок наводить.
"Вы что, ждете еще, как в Столбцах у нас произошло (школьник убил ножом учителя и ученика, ранил еще двух подростков - ред.). А начинается отсюда - с издевательства над учительницей. И еще на камеру снимают и выкладывают в сеть. И это в четвертом классе", - возмутился Лукашенко.
Он считает неправильным, что дети на уроках пользуются мобильными телефонами. "Телефон и прочие гаджеты в школе - это не только отвлечение от занятий. Они (дети - ред.) перестают думать. Они же считать не умеют, таблицу умножения не знают, потому что открывает телефон и перемножает там. Или ищет ответы на вопросы. Неужели это нельзя понять. У меня (младший - ред.) сын президента ни разу телефон в школу не взял", - сказал глава государства.
Обращаясь к губернатору Гомельской области Геннадию Соловью, президент предупредил его, что у него "пуля пролетела возле уха, потому что ты еще там без году неделя". "А то тебе бы было, что и всем остальным (дисциплинарные взыскания - ред.)", - подчеркнул Лукашенко.
Белорусский лидер раскритиковал реакцию местных властей. "Поехали, устроили разборки, собрали снизу доверху начальников. Описались, что у них, видите ли, в социальных сетях разместили. А описавшись, взяли и наказали этого бедного учителя. Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то", - заявил президент.
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