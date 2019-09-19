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РИА Новости

Россия готова к конструктивному диалогу по транзиту газа, заявил Новак

13:30 19.09.2019 (обновлено: 14:19 19.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичМинистр энергетики РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Министр энергетики РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Россия готова к конструктивному диалогу с Украиной и Еврокомиссией в ходе предстоящих в четверг трехсторонних консультаций по транзиту газа, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Готовы к конструктивным переговорам", - ответил Новак на вопрос журналистов о том, готова ли российская сторона обсуждать долгосрочный договор на транзит газа через Украину.
Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер в составе российской делегации прибыли в здание Еврокомиссии для двусторонней встречей с вице-президентом ЕК Марошем Шефчовичем в преддверии трехсторонних консультаций по газу, которые пройдут позднее в четверг. Ранее двустороннюю встречу с Шефчовичем провела делегация Украины.
Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце нынешнего года. Две страны и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации по вопросу продолжения транзита "голубого топлива" в ЕС после 2019 года. Министр энергетики Украины Алексей Оржель накануне встречи сообщил, что Киев на консультациях поддержит позицию ЕК: бронирование "Газпромом" транзита примерно на 10 лет в объеме в среднем 60 миллиардов кубометров газа в год; доступность еще 30 миллиардов кубов для бронирования другим компаниям или "Газпрому" для краткосрочных контрактов.
Сотрудники компании Нафтогаз на газокомпрессорной станции Бобровницкая Черниговской области, Украина
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Политолог назвал "единственный путь" для Украины сохранить транзит газаРоссия может поставлять газ в ЕС без долгосрочного контракта с Украиной, пишут СМИ. Киев сам подталкивает Москву и Брюссель к этому варианту, отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов.
Российская сторона по итогам второго раунда консультаций, прошедшего в январе, подчеркивала, что для согласования условий контракта Украина должна обосновать его коммерческую привлекательность, представить план управления своей ГТС после 2019 года, а также "Газпром" и "Нафтогаз" должны урегулировать споры в международных арбитражах. Новак в июне говорил, что Россия предложила Украине продлить действующий контракт на транзит газа на существующих условиях на год.
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Алексей ОржельГазпромЕврокомиссияЕвросоюзАлександр НовакРоссияУкраинаВ мире
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