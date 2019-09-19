Россия готова к конструктивному диалогу по транзиту газа, заявил Новак

БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Россия готова к конструктивному диалогу с Украиной и Еврокомиссией в ходе предстоящих в четверг трехсторонних консультаций по транзиту газа, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Готовы к конструктивным переговорам", - ответил Новак на вопрос журналистов о том, готова ли российская сторона обсуждать долгосрочный договор на транзит газа через Украину.

Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер в составе российской делегации прибыли в здание Еврокомиссии для двусторонней встречей с вице-президентом ЕК Марошем Шефчовичем в преддверии трехсторонних консультаций по газу, которые пройдут позднее в четверг. Ранее двустороннюю встречу с Шефчовичем провела делегация Украины.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце нынешнего года. Две страны и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации по вопросу продолжения транзита "голубого топлива" в ЕС после 2019 года. Министр энергетики Украины Алексей Оржель накануне встречи сообщил, что Киев на консультациях поддержит позицию ЕК: бронирование "Газпромом" транзита примерно на 10 лет в объеме в среднем 60 миллиардов кубометров газа в год; доступность еще 30 миллиардов кубов для бронирования другим компаниям или "Газпрому" для краткосрочных контрактов.