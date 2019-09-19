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РИА Новости

Депутаты избрали Чупракова на пост вице-губернатора Подмосковья

13:28 19.09.2019
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© Фото : страница пресс-центра Мособлдумы в ВКонтактеПапка с документами на заседании Мособлдумы
Папка с документами на заседании Мособлдумы
© Фото : страница пресс-центра Мособлдумы в ВКонтакте
Папка с документами на заседании Мособлдумы. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Депутаты Мособлдумы согласовали кандидатуру заместителя председателя правительства Московской области Александра Чупракова на пост вице-губернатора - руководителя администрации губернатора Подмосковья, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что бывший вице-губернатор Подмосковья Михаил Кузнецов назначен на должность главы исполкома Общероссийского народного фронта.
"От себя лично и от имени депутатов поздравляю Александра Анатольевича (Чупракова) с назначение на этот ответственный пост, желаю успехов на этом важном для нашего региона направлении и, конечно, как это было и раньше, будем активно взаимодействовать в нашей совместной деятельности. Поздравляю", - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе заседания регионального парламента.
Всего в тайном голосовании из 50 депутатов участвовали 40, они проголосовали за кандидатуру Чупракова единогласно.
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Заключительным шагом для официального вступления Чупракова в должность станет подписание документов о назначении губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
По данным официального сайта регионального правительства, в 2012 году Чупраков возглавлял министерство имущественных отношений Московской области, а с ноября 2012 года работал в должности заместителя председателя правительства.
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