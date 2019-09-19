Депутаты избрали Чупракова на пост вице-губернатора Подмосковья

"От себя лично и от имени депутатов поздравляю Александра Анатольевича (Чупракова) с назначение на этот ответственный пост, желаю успехов на этом важном для нашего региона направлении и, конечно, как это было и раньше, будем активно взаимодействовать в нашей совместной деятельности. Поздравляю", - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе заседания регионального парламента.