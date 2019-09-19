С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Победивший на выборах Олег Кувшинников вступил в должность губернатора Вологодской области.
Церемония инаугурации проходит в Большом зале правительства региона в присутствии депутатов законодательного собрания области, председателя региональной избирательной комиссии, представителей судов и других ведомств.
"Вступая в должность губернатора Вологодской области, клянусь добросовестно исполнять обязанности губернатора области, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать интересы населения области, соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, устав и законы Вологодской области", - сказал, принося присягу, Кувшинников.
Избирательная комиссия Вологодской области 11 сентября утвердила результаты выборов губернатора. С результатом 60,79% победу одержал Кувшинников.
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