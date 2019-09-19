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РИА Новости

Суд признал банкротом экс-оператора пиццерий Sbarro

13:27 19.09.2019
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© SbarroСеть ресторанов Sbarro
Сеть ресторанов Sbarro
© Sbarro
Сеть ресторанов Sbarro. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области в четверг признал банкротом ООО "Бразерс и компания", бывшего оператора российских ресторанов итальянской кухни Sbarro, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", - говорится в карточке дела. Другие подробности пока не сообщаются.
Начальную процедуру банкротства - наблюдение - в отношении должника суд ввел в феврале по заявлению московской компании "Профцентр". Суд признал тогда обоснованными требования заявителя к "Бразерс и компания" более чем на 40,5 миллиона рублей и включил их в реестр требований кредиторов.
Компания "Бразерс и компания" входит в холдинг "Г.М.Р. Планета гостеприимства", который до 2017 года по франшизе развивал в России сеть ресторанов Sbarro. Холдинг также владел ресторанами "Елки-Палки", "Восточный базар", "Yamkee", "Виаджио", "Маленькая Япония".
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Sbarro - американская сеть ресторанов быстрого питания с блюдами традиционной итальянской кухни. На российском рынке бренд появился в 1997 году. Первый ресторан сети открылся в Москве в декабре 1997 года. Компания Sbarro была основана в 1956 году в Нью-Йорке иммигрантами из Италии Дженнаро и Кармелой Сбарро.
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