Суд признал банкротом экс-оператора пиццерий Sbarro

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области в четверг признал банкротом ООО "Бразерс и компания", бывшего оператора российских ресторанов итальянской кухни Sbarro, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", - говорится в карточке дела. Другие подробности пока не сообщаются.

Начальную процедуру банкротства - наблюдение - в отношении должника суд ввел в феврале по заявлению московской компании "Профцентр". Суд признал тогда обоснованными требования заявителя к "Бразерс и компания" более чем на 40,5 миллиона рублей и включил их в реестр требований кредиторов.

Компания "Бразерс и компания" входит в холдинг "Г.М.Р. Планета гостеприимства", который до 2017 года по франшизе развивал в России сеть ресторанов Sbarro. Холдинг также владел ресторанами "Елки-Палки", "Восточный базар", "Yamkee", "Виаджио", "Маленькая Япония".