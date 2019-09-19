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РИА Новости

В Кремле не знают о претензиях вуза к студенту за подписку на ЛГБТ-паблик

13:24 19.09.2019
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© AFP 2019 / Chandan KhannaЛГБТ-парад
ЛГБТ-парад
© AFP 2019 / Chandan Khanna
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В Кремле не знают об истории вокруг студента Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ), которого якобы угрожали отчислить за подписку на ЛГБТ-паблик, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переадресовав вопрос в вуз и Министерство образования.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Уральский государственный экономический университет якобы планировал отчислить своего студента за то, что он состоит в социальной сети в группах, посвященных ЛГБТ.
Отвечая на вопрос о том, знают ли об этой истории в Кремле и не видят ли некой репутационной опасности, если разбирательство с вузом и героями истории выйдет на уровень ЕСПЧ, Песков заявил: "Об этой истории не знаем, информации не имеем, репутационной опасности не видим".
"Рекомендуем по этой теме все-таки обращаться непосредственно к высшему учебному заведению или в Министерство образования", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
Комментариями вуза РИА Новости пока не располагает.
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Министерство науки и высшего образования РФУральский государственный экономический университетЕвропейский суд по правам человекаДмитрий ПесковРоссияОбщество
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