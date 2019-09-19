В Кремле не знают о претензиях вуза к студенту за подписку на ЛГБТ-паблик

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В Кремле не знают об истории вокруг студента Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ), которого якобы угрожали отчислить за подписку на ЛГБТ-паблик, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переадресовав вопрос в вуз и Министерство образования.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Уральский государственный экономический университет якобы планировал отчислить своего студента за то, что он состоит в социальной сети в группах, посвященных ЛГБТ.

Отвечая на вопрос о том, знают ли об этой истории в Кремле и не видят ли некой репутационной опасности, если разбирательство с вузом и героями истории выйдет на уровень ЕСПЧ, Песков заявил: "Об этой истории не знаем, информации не имеем, репутационной опасности не видим".

"Рекомендуем по этой теме все-таки обращаться непосредственно к высшему учебному заведению или в Министерство образования", - добавил пресс-секретарь президента РФ.