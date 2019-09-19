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РИА Новости

Перед встречей в "нормандском формате" надо провести ревизию, заявил Песков

13:24 19.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Встреча в "нормандском формате" должна быть результативной, перед ней нужно провести ревизию и подтвердить все договоренности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Встреча нормандского формата должна быть результативной, но для этого сначала нужно провести ревизию и подтвердить те договоренности, которые раньше принимались", - сказал Песков журналистам.
По его словам, прошедшая в среду встреча контактной группы по Донбассу лишний раз подтвердила правоту позиции, которую занимает президент РФ, что "встреча ради встречи вряд ли может быть результативной".
"И для того, чтобы собраться, сначала нужно проделать большую подготовительную работу. Мы видим, что эта подготовительная работа встречается с трудностями. Возникают вопросы относительно того, остаемся ли мы все в рамках понимания и в рамках подтверждения ранее достигнутых договоренностей, поэтому предстоит еще продолжение работы", - добавил Песков.
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