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РИА Новости
Религия и мировоззрение

МВД не подтвердило обращение церкви из-за пропажи камней с Чимеевской иконы

13:21 19.09.2019
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© Фото : ГУ МЧС РФ по Курганской области Последствия пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре. 3 июля 2019
Последствия пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре. 3 июля 2019
© Фото : ГУ МЧС РФ по Курганской области
ЧЕЛЯБИНСК, 19 сен – РИА Новости. Курганская епархия не обращалась в полицию по поводу кражи драгоценных камней из поврежденного пожаром храма Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря иконе Божьей Матери, сообщили РИА Новости в четверг УМВД России по региону.
По данным Ura.ru, после пожара в Чимеевском монастыре якобы неизвестной осталась судьба бриллиантов, которыми был инкрустирован оклад иконы Казанской Божьей матери. Издание уточняет, что в регион приедет следователь, который специализируется на сгоревших храмах. Оклад иконы, которая пострадала в пожаре, содержал драгоценных камней на 24 карата, что оценивается в сумму не менее 24 миллионов рублей, поясняет издание.
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"В полицию заявления от Курганской епархии по факту пропажи с иконы драгоценных камней не поступало. Также никакой информацией о якобы прибытии в связи с этим фактом следователя полиция не располагает", - сказала собеседница агентства.
В Курганской епархии пока не прокомментировали данную информацию.
Пожар произошел 3 июля, по предварительным данным, из-за загоревшегося кондиционера, от которого огонь перешел на кровлю здания. Примерно через два часа пожар ликвидировали на площади 165 квадратных метров. При пожаре сильно пострадала находившаяся в храме чудотворная икона Божией Матери.
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Губернатор региона Вадим Шумков сообщал, что в связи с высокой значимостью вопроса восстановления храма в Чимеево он поддержал инициативу создания специального фонда "Чимеевская святыня", средства которого будут направлены на восстановление храма. Также он уточнял, что икона Божьей Матери готовится к отправке на восстановление. На сайте, посвященном восстановлению храма, в настоящее время указывается, что на счет поступило более 4,3 миллиона рублей.
Деревянный храм в честь явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы был построен в селе Чимеево в Курганской области в конце XIX века. На его основе в 2002 году был организован Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь.
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Религия и мировоззрениеВадим ШумковУМВДМВД РФЧелябинскРоссияКурганская областьВЕКПроисшествия
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