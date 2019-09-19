МВД не подтвердило обращение церкви из-за пропажи камней с Чимеевской иконы

ЧЕЛЯБИНСК, 19 сен – РИА Новости. Курганская епархия не обращалась в полицию по поводу кражи драгоценных камней из поврежденного пожаром храма Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря иконе Божьей Матери, сообщили РИА Новости в четверг УМВД России по региону.

По данным Ura.ru , после пожара в Чимеевском монастыре якобы неизвестной осталась судьба бриллиантов, которыми был инкрустирован оклад иконы Казанской Божьей матери. Издание уточняет, что в регион приедет следователь, который специализируется на сгоревших храмах. Оклад иконы, которая пострадала в пожаре, содержал драгоценных камней на 24 карата, что оценивается в сумму не менее 24 миллионов рублей, поясняет издание.

"В полицию заявления от Курганской епархии по факту пропажи с иконы драгоценных камней не поступало. Также никакой информацией о якобы прибытии в связи с этим фактом следователя полиция не располагает", - сказала собеседница агентства.

В Курганской епархии пока не прокомментировали данную информацию.

Пожар произошел 3 июля, по предварительным данным, из-за загоревшегося кондиционера, от которого огонь перешел на кровлю здания. Примерно через два часа пожар ликвидировали на площади 165 квадратных метров. При пожаре сильно пострадала находившаяся в храме чудотворная икона Божией Матери.

Губернатор региона Вадим Шумков сообщал, что в связи с высокой значимостью вопроса восстановления храма в Чимеево он поддержал инициативу создания специального фонда "Чимеевская святыня", средства которого будут направлены на восстановление храма. Также он уточнял, что икона Божьей Матери готовится к отправке на восстановление. На сайте, посвященном восстановлению храма, в настоящее время указывается, что на счет поступило более 4,3 миллиона рублей.