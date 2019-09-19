Астронавтов на МКС разбудили ночью, чтобы спасти результаты экспериментов

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Американских астронавтов на борту Международной космической станции (МКС) разбудили минувшей ночью наземные специалисты, чтобы спасти результаты научных экспериментов в неисправном морозильнике, свидетельствует ведущаяся НАСА трансляция переговоров между ними.
В ночь на четверг специалисты центра управления операциями с полезными нагрузками в Космическом центре имени Маршалла (Хантсвилл, штат Алабама) разбудили американских астронавтов из-за слишком холодной температуры в морозильнике Glacier-2 на американском сегменте МКС. В морозильнике хранятся результаты научных экспериментов, в частности, пробы слюны, крови и мочи членов экипажа.
Специалисты попросили астронавтов перенести результаты экспериментов из морозильника в специальные двойные сумки-холодильники.
Сейчас на борту МКС совершает полет экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана, а также итальянца Луки Пармитано. В конце сентября на станцию должны прибыть россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.