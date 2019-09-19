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РИА Новости

Лукашенко пригрозил чиновникам отставкой за невыполнение поручений

13:16 19.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 19 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства выполнения поставленных ранее задач по развитию экономики страны в текущем году, пригрозив отставкой чиновникам в случае невыполнения плана.
Как сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера, Лукашенко проводит совещание, на котором рассматриваются итоги работы экономики за истекший период 2019 года, оценка итогов года и пятилетки, проекты прогноза, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики на 2020 год. На совещании президент, в частности, назвал скромным и неустойчивым наблюдающийся в стране экономический рост и заявил правительству, что эту тенденцию надо менять.
"Настал момент серьезно обратиться к тому, как мы работаем в этом году. Если мы из рук вон плохо выполняем собственные планы, которые мы сами для себя прописываем, встает вопрос, зачем нам вообще тогда собираться в таком формате накануне года и рассматривать некие планы и прогнозы, если мы их не выполняем", - цитирует Лукашенко пресс-служба.
Он предупредил, что если не будут выполнены планы по итогам 2019 года, то последуют жесткие кадровые решения. "Не будут выполнены параметры развития на 2019 год, все ответственные - от премьер-министра - уйдете на покой. Я вас предупреждал в прошлом году в это время, когда делали планы на 2019 год. Поэтому ничего здесь удивительного нет", - сказал он.
Лукашенко также призвал не связывать его требования с текущей кампанией по предстоящим в ноябре выборам в парламент страны. "Я не собираюсь баллотироваться в парламент. Какая у меня предвыборная кампания? У меня один подход 25 лет, что я работаю президентом", - подчеркнул глава государства. Он добавил, что нельзя занимать "позицию сторонних наблюдателей и довольствоваться сбалансированностью, выдуманной, прописанной на бумаге". "Люди, оказывая доверие во время разного рода, в том числе политических, кампаний, не за это голосовали и не этого от нас требуют", - подчеркнул Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
12:47РИА Новости
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В декабре Лукашенко подписал указ, которым предусмотрен рост ВВП страны в 2019 году на 4%. Ранее правительство республики сообщало, что в 2020 году планируется рост ВВП на 2,5%. ВВП Белоруссии в январе-августе этого года вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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