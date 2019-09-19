Лукашенко пригрозил чиновникам отставкой за невыполнение поручений

МИНСК, 19 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства выполнения поставленных ранее задач по развитию экономики страны в текущем году, пригрозив отставкой чиновникам в случае невыполнения плана.

Как сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера, Лукашенко проводит совещание, на котором рассматриваются итоги работы экономики за истекший период 2019 года, оценка итогов года и пятилетки, проекты прогноза, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики на 2020 год. На совещании президент, в частности, назвал скромным и неустойчивым наблюдающийся в стране экономический рост и заявил правительству, что эту тенденцию надо менять.

"Настал момент серьезно обратиться к тому, как мы работаем в этом году. Если мы из рук вон плохо выполняем собственные планы, которые мы сами для себя прописываем, встает вопрос, зачем нам вообще тогда собираться в таком формате накануне года и рассматривать некие планы и прогнозы, если мы их не выполняем", - цитирует Лукашенко пресс-служба.

Он предупредил, что если не будут выполнены планы по итогам 2019 года, то последуют жесткие кадровые решения. "Не будут выполнены параметры развития на 2019 год, все ответственные - от премьер-министра - уйдете на покой. Я вас предупреждал в прошлом году в это время, когда делали планы на 2019 год. Поэтому ничего здесь удивительного нет", - сказал он.

Лукашенко также призвал не связывать его требования с текущей кампанией по предстоящим в ноябре выборам в парламент страны. "Я не собираюсь баллотироваться в парламент. Какая у меня предвыборная кампания? У меня один подход 25 лет, что я работаю президентом", - подчеркнул глава государства. Он добавил, что нельзя занимать "позицию сторонних наблюдателей и довольствоваться сбалансированностью, выдуманной, прописанной на бумаге". "Люди, оказывая доверие во время разного рода, в том числе политических, кампаний, не за это голосовали и не этого от нас требуют", - подчеркнул Лукашенко.