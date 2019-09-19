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РИА Новости

Песков не подтвердил, что Путину доложили о ЧП с отверстиями в "Союзе"

13:13 19.09.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог подтвердить информацию, что Владимиру Путину доложили результаты проведенного компетентными органами и Роскосмосом расследования о причинах возникновения отверстия в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09".
В среду глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что расследование выяснило причины возникновения отверстия в космическом корабле. Однако он отметил, что результаты оглашаться не будут. В четверг источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что результаты расследования о причинах возникновения отверстия в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09" доведены до руководства страны.
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13 декабря 2018, 17:02РИА Новости
Эксперт прокомментировал данные специалистов об отверстии на "Союзе"
"Нет, не могу (подтвердить – ред.). Я не знаю, откуда это взял источник", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов подтвердить, доложили ли об этом президенту.
За комментариями по этой теме он рекомендовал обращаться к Дмитрию Рогозину или к источнику, на который ссылается агентство. "Это не наша тема", - подчеркнул Песков.
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