Песков не подтвердил, что Путину доложили о ЧП с отверстиями в "Союзе"

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог подтвердить информацию, что Владимиру Путину доложили результаты проведенного компетентными органами и Роскосмосом расследования о причинах возникновения отверстия в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09".

В среду глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что расследование выяснило причины возникновения отверстия в космическом корабле. Однако он отметил, что результаты оглашаться не будут. В четверг источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что результаты расследования о причинах возникновения отверстия в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09" доведены до руководства страны.

"Нет, не могу (подтвердить – ред.). Я не знаю, откуда это взял источник", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов подтвердить, доложили ли об этом президенту.