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РИА Новости

В ЦБ не наблюдают "пузыря" на рынке потребкредитования

13:09 19.09.2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Потребительское кредитование в России пока не достигло критической точки, ситуации чрезмерной закредитованности россиян не наблюдается, заявила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
Банк России в понедельник сообщил, что кредитная нагрузка населения превысила пик 2013-2014 годов в 75% российских регионах, это сдерживает темпы роста кредитования. При этом ранее в четверг Данилова указала, что долговая нагрузка россиян, прежде всего, по необеспеченным кредитам растет достаточно быстрыми темпами, увеличивается и доля кредитов с показателем долговой нагрузки выше 80%.
"Мы считаем, что все-таки пока рынок потребкредитования не достиг точки, когда действительно уже слишком поздно. Мы считаем, что мы меры применяем и раньше принимали заблаговременно, поэтому сейчас такой ситуации перегретости, "пузыря", чрезмерной закредитованности не наблюдается", - сказала Данилова журналистам в кулуарах форума "Старатегия розничного бизнеса 2020".
Она добавила, что, по данным БКИ, база заемщиков в России обновляется, ситуации, что одни и те же клиенты набирают кредиты, нет.
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Российские финансовые власти летом начали горячие обсуждения темы потребительского кредитования. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, в частности, заявлял, что ситуация в данном сегменте приобретает черты социальной проблемы. По его словам, у 15% российских заемщиков более 70% дохода уходит на выплату долгов.
Со своей стороны, глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале сентября заявила, что долговая нагрузка россиян растет прежде всего из-за стагнации доходов. По ее словам, динамика реальных доходов населения РФ неудовлетворительна, и эта проблема должна решаться на базе экономического роста. При этом Набиуллина тогда подчеркнула, что Банк России, несмотря на быстрые рост потребительских кредитов, пока не видит рисков для финансовой стабильности и необходимости в ограничительных мерах.
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