В Кремле прокомментировали отказ Киева подписать "формулу Штайнмайера"

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Изменение Киевом позиции по "формуле Штайнмайера" не укладывается в рамки имевшихся ранее договоренностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Формула Штайнмайера" — инициатива экс-министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера об особом статусе Донбасса. Накануне представители Киева отказались подписать ее на переговорах контактной группы в Минске, несмотря на то, что шаг был согласован участниками нормандской четверки и одобрен главой МИД Украины.

Было заявлено, что подписание состоится при выполнении ряда условий. При этом отмечалось, что принципиальных возражений по формуле нет.

В Кремле напомнили, что изначально меру согласовывали без каких-либо дополнительных условий.

"Работу надо продолжать, насколько работа может продолжаться в условиях меняющихся позиций. <...> В любом случае это (сложившаяся ситуация. — Прим. ред.) не способствует быстрому продвижению", — отметил Песков.