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РИА Новости

В Кремле прокомментировали отказ Киева подписать "формулу Штайнмайера"

13:07 19.09.2019 (обновлено: 13:55 19.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТанк украинской армии на Донбассе
Танк украинской армии на Донбассе
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Изменение Киевом позиции по "формуле Штайнмайера" не укладывается в рамки имевшихся ранее договоренностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Формула Штайнмайера" — инициатива экс-министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера об особом статусе Донбасса. Накануне представители Киева отказались подписать ее на переговорах контактной группы в Минске, несмотря на то, что шаг был согласован участниками нормандской четверки и одобрен главой МИД Украины.
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Было заявлено, что подписание состоится при выполнении ряда условий. При этом отмечалось, что принципиальных возражений по формуле нет.
В Кремле напомнили, что изначально меру согласовывали без каких-либо дополнительных условий.
"Работу надо продолжать, насколько работа может продолжаться в условиях меняющихся позиций. <...> В любом случае это (сложившаяся ситуация. — Прим. ред.) не способствует быстрому продвижению", — отметил Песков.
Свою озабоченность произошедшим выразили также в странах — участницах нормандской четверки и в самопровозглашенных республиках.
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Украинский депутат рассказал о рисках "формулы Штайнмайера" для Киева
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Ситуация в ДНР и ЛНРДмитрий ПесковРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Нечего им уступать. Понятно что Украине нужны земли. На людей им наплевать. Их всех либо уничтожат либо выдавят в Россию. Дать две недели. Либо выполняют то что подписали либо Россия признает независимость Новороссии в открытых границах.
19 сентября, 14:03
Максим Егорыч
6000001
Когда уже в Кремле разум включат? Нельзя с этими русофобами ни о чём договариваться!!! Пора уже гаранту в себя придти, а то у него эта публика один народ...... Враги они наши а не один народ!!! Они воевали с нами в Чечне на стороне боевиков,украинские расчёты ПВО, сбили наши самолёты в Южной Осетии. Они продолжают оскорблять нас на всех углах, чувствуя свою безнаказанность. На их территории американцы размещают лаборатории с разными вирусами (в приграничных областях с Украиной, падёж скота, увеличился), и это не случайность. Они устроили провокацию в керченском проливе и Россия прогнулась на их требования по обмену. Они в наглую забрали у нас три судна и не собираются отдавать. Много можно перечислять всего. Очень странное поведение гаранта.
19 сентября, 14:22
Арсений Понфиленко
4700003
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