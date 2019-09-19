В Кремле не знают о задержании "шамана", который шел в Москву из Якутии

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Кремль не в курсе задержания находящегося в розыске "шамана", который шел из Якутии в Москву, по данной теме за комментариями нужно обращаться к местным властям или правоохранительным органам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее СМИ сообщили, что недовольные выборами в Бурятии сторонники якутского шамана Александра Габышева устроили митинги в Улан-Удэ, и в отношении мужчины может быть возбуждено уголовное дело по статье об организации экстремистского сообщества. В четверг пресс-служба управления МВД по Бурятии сообщила, что полиция задержала в Бурятии находящегося в розыске "шамана", который шел в Москву, и отправит его в Якутию, где было совершено преступление. При этом в республиканском главке РИА Новости не подтвердили, что задержанный является шаманом, и не пояснили, в чем он подозревается.