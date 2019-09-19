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РИА Новости

В Кремле не знают о задержании "шамана", который шел в Москву из Якутии

13:06 19.09.2019
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CC BY-SA 4.0 / Ybelov / Александр Габышев
Александр Габышев
CC BY-SA 4.0 / Ybelov /
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Кремль не в курсе задержания находящегося в розыске "шамана", который шел из Якутии в Москву, по данной теме за комментариями нужно обращаться к местным властям или правоохранительным органам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее СМИ сообщили, что недовольные выборами в Бурятии сторонники якутского шамана Александра Габышева устроили митинги в Улан-Удэ, и в отношении мужчины может быть возбуждено уголовное дело по статье об организации экстремистского сообщества. В четверг пресс-служба управления МВД по Бурятии сообщила, что полиция задержала в Бурятии находящегося в розыске "шамана", который шел в Москву, и отправит его в Якутию, где было совершено преступление. При этом в республиканском главке РИА Новости не подтвердили, что задержанный является шаманом, и не пояснили, в чем он подозревается.
"Кремль не может быть в курсе уголовных преследований всех граждан в Российской Федерации. Это просто невозможно, это не является прерогативой Кремля, поэтому за комментариями по этой теме я рекомендую вам обращаться или к республиканским властям, либо к республиканским правоохранительным органам", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, известно ли в Кремле о задержании "шамана".
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Дмитрий ПесковМоскваРоссияЯкутияОбщество
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