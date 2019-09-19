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РИА Новости

В Кремле не видели заявлений по поводу действий адвокатов Устинова

13:05 19.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПавел Устинов в суде
Павел Устинов в суде
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Павел Устинов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В Кремле не видели заявлений от представителей общественности о том, что адвокаты актера Павла Устинова, осужденного за применение насилия к омоновцу, что-то делали неправильно, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Нет, мы не видели таких заявлений", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, видели ли в Кремле заявления представителей общественности о том, что адвокаты актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года за вывих плеча сотруднику ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве, изначально что-то делали неправильно.
Актер Павел Устинов был приговорен к 3,5 годам колонии за применение насилия к омоновцу в центре Москвы 3 августа. За Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. На своей странице в Instagram он назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался актер, отметив, что "в сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".
Адвокат Анатолий Кучерена ранее сообщил РИА Новости, что намерен просить суд отпустить актера Павла Устинова.
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
11:15Радио Sputnik
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Дело Павла УстиноваДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияОбщество
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