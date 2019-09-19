В Кремле не видели заявлений по поводу действий адвокатов Устинова

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В Кремле не видели заявлений от представителей общественности о том, что адвокаты актера Павла Устинова, осужденного за применение насилия к омоновцу, что-то делали неправильно, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Нет, мы не видели таких заявлений", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, видели ли в Кремле заявления представителей общественности о том, что адвокаты актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года за вывих плеча сотруднику ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве, изначально что-то делали неправильно.

Актер Павел Устинов был приговорен к 3,5 годам колонии за применение насилия к омоновцу в центре Москвы 3 августа. За Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. На своей странице в Instagram он назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался актер, отметив, что "в сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".