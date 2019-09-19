Песков не стал комментировать публикацию своей дочери насчет Устинова

"Мы не знакомимся с каждым постом каждого блогера, не делали это до сих пор и не имеем в виду делать дальше. Не считаю возможным вообще комментировать какие-то публикации моей дочери. Часто с ними не соглашаюсь, часто соглашаюсь, но в данном случае не считаю возможным для себя это комментировать", - сказал журналистам Песков.