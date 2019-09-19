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РИА Новости

Песков не стал комментировать публикацию своей дочери насчет Устинова

13:04 19.09.2019 (обновлено: 13:05 19.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать публикацию своей дочери Елизаветы насчет приговора актеру Павлу Устинову, которая позже была удалена.
Тверской суд Москвы в понедельник приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа. Согласно материалам дела, на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Указывалось, что Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча и провел в больнице 20 дней. Подсудимый вину не признал.
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
10:35РИА Новости
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Как сообщили СМИ, в своей публикации Елизавета Пескова назвала решение суда абсурдным, попыткой совершить некий переворот.
"Мы не знакомимся с каждым постом каждого блогера, не делали это до сих пор и не имеем в виду делать дальше. Не считаю возможным вообще комментировать какие-то публикации моей дочери. Часто с ними не соглашаюсь, часто соглашаюсь, но в данном случае не считаю возможным для себя это комментировать", - сказал журналистам Песков.
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Дмитрий ПесковПолитика
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