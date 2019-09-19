Россия надеется на доверительное сотрудничество с Израилем после выборов

"Безусловно, мы наблюдаем за результатами выборов, это все исключительно внутренние дела государства Израиль. Единственное, что для нас является важным - мы надеемся, что кто бы ни сформировал правительство в Израиле, будет продолжать тесные, доверительные, носящие особый характер двусторонние отношения и взаимодействие в самых разных областях между Россией и Израилем", - сказал Песков.