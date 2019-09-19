Россия надеется на доверительное сотрудничество с Израилем после выборов

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Москва надеется, что тесное и доверительное сотрудничество России и Израиля будет продолжено вне зависимости от исхода парламентских выборов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Безусловно, мы наблюдаем за результатами выборов, это все исключительно внутренние дела государства Израиль. Единственное, что для нас является важным - мы надеемся, что кто бы ни сформировал правительство в Израиле, будет продолжать тесные, доверительные, носящие особый характер двусторонние отношения и взаимодействие в самых разных областях между Россией и Израилем", - сказал Песков.
Во вторник в Израиле прошли выборы в кнессет. После обработки 90% бюллетеней израильский ЦИК сообщил, что оппозиционный блок "Кахоль-Лаван" под руководством бывшего начальника генштаба армии Бени Ганца лидирует с минимальным отрывом, получая 26,5% голосов избирателей, что соответствует 32 депутатским мандатам в 120-местном кнессете. С результатом 25,8% голосов от лидера гонки отстает партия "Ликуд" во главе с действующим премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сообщили в ЦИК Израиля. Такой результат позволяет "Ликуду" претендовать на 31 депутатское место.