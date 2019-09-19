Украина движется в сторону суперпрезидентской республики, считает эксперт

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Украина сейчас "дрейфует" в сторону суперпрезидентской республики, считает старший научный сотрудник Института постсоветских и межрегиональных исследований, доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин.

"Это единственный случай в украинской истории, когда президенту удалось получить не только такой большой кредит доверия на президентских выборах, но и сформировать огромное большинство, монобольшинство в украинском парламенте, обеспечить себе возможность проводить те решения, которые необходимы ему и офису президента... Это позволяет многим говорить о том, что страна дрейфует в сторону суперпрезидентской республики, по крайней мере президентской республики", - сказал Гущин в ходе городского завтрака РСМД (Российского совета по международным делам) "Новое украинское правительство – есть ли шанс на улучшение отношений?"

Эксперт отметил, что если до президентских выборов было две дилеммы, куда пойдет страна - в сторону парламентской или президентской республики, "пока мы видим дрейф в сторону президентской и даже суперпрезидентской республики".

Гущин отметил, что рейтинги президента Владимира Зеленского на данный момент остаются достаточно высокими, но рано или поздно они понизятся. "Сейчас отодвигаются сроки падения рейтингов... Рано или поздно оно обязательно произойдет, это в любой бы стране произошло, не говоря уже о том, что на Украине, очевидно, целые слои будут недовольны той политикой, которая будет проводиться", - отметил он.

"Новая власть сейчас находится на пике популярности. Но этот пик, как у любого политика, как у любой политической партии, которая находится у власти, рано или поздно пройдет, и внутри власти начнутся тенденции, связанные с противостоянием различных групп. Вокруг президента эти различные группы влияния присутствуют и вступают во все более конкурентные отношения друг с другом", - добавил Гущин.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. На них партия Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. Второй стала "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место заняла партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, у партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" - 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.