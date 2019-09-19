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РИА Новости

Путин в пятницу посетит учения "Центр-2019"

13:02 19.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу посетит активную фазу стратегического командно-штабного учения "Центр-2019", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня же президент перелетит в Оренбург, где он переночует, и завтра он посетит активную фазу стратегического командно-штабного учения "Центр-2019", - сказал Песков.
Стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019" проходит с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах и двух полигонах ВВС и войск ПВО в России, а также в акватории Каспийского моря. Отдельные эпизоды ведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями проходят на полигонах государств-партнеров. Всего в "Центре-2019" принимает участие около 128 тысяч военнослужащих из восьми стран (России, Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана), более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей.
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