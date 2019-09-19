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РИА Новости

В Германии "формулу Штайнмайера" назвали важной для минских договоренностей

13:01 19.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкИсторическое здание Рейхстага (Германский бундестаг) в центре Берлина на Парижской площади и Берлинская телебашня
Историческое здание Рейхстага (Германский бундестаг) в центре Берлина на Парижской площади и Берлинская телебашня
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Историческое здание Рейхстага (Германский бундестаг) в центре Берлина на Парижской площади и Берлинская телебашня. Архивное фото
БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости. Правительство ФРГ указало на важность "формулы Штайнмайера" для осуществления минских договоренностей по Донбассу, считает данное предложение экс-главы МИД ФРГ, действующего президента Франка-Вальтера Штайнмайера критерием для предложений по урегулированию.
"Цель так называемой "формулы Штайнмайера" состоит в том, чтобы сделать минские соглашения осуществимыми, из чего следует оценивать предложения с точки зрения федерального правительства", - говорится в ответе пресс-службы кабмина ФРГ на запрос РИА Новости.
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В пресс-службе отметили, что "государства "нормандского формата" находятся в постоянном обмене мнениями". Шаги, предпринятые в последние недели и месяцы, в том числе разведение сил в станице Луганская и недавний обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной "представляют собой импульс, который необходимо использовать для принятия дальнейших шагов по осуществлению минских соглашений", считают в кабмине Германии.
Ранее полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что Киев поставил под угрозу проведение саммита "нормандской четверки" на высшем уровне, отказавшись подписать "формулу Штайнмайера", которая определяет порядок введения в действие закона об особом статусе Донбасса.
Формула Штайнмайера определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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