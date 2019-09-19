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РИА Новости

В США средство от зубной боли сделало кровь женщины синей

13:01 19.09.2019
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© Фото : Massachusetts Medical Society / The New England Journal of MedicineКровь жительницы Нью-Йорка с измененным цветом
Кровь жительницы Нью-Йорка с измененным цветом
© Фото : Massachusetts Medical Society / The New England Journal of Medicine
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Кровь 25-летней жительницы Нью-Йорка стала синей после того, как она приняла средство от зубной боли, сообщает Daily Mail.
Женщина купила местное обезболивающее, содержащее бензокаин, в одной из аптек без рецепта. Перед сном она выпила практически всю банку лекарства в надежде унять боль.
Утром американка почувствовала недомогание и решила обратиться к врачу.
Медики взяли у пациентки кровь из артерии. Они были шокированы, поскольку полученная кровь была темно-синего цвета. Кожа и ногти женщины также имели синий оттенок.
В больнице
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Тест показал, что уровень кислорода в крови составлял всего лишь 67% при норме в 95-100%. Такой низкий показатель может привести к смерти или необратимым повреждениям головного мозга, если не принять экстренные меры.
Врачи поставили женщине диагноз "метгемоглобинемия". Причиной стала слишком большая доза обезболивающего с бензокаином.
Сейчас пациентка проходит лечение и чувствует себя намного лучше.
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