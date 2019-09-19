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РИА Новости

Депутат оценил заявление Данфорда о подорванном превосходстве НАТО

12:58 19.09.2019
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© Flickr / US Embassy Kabul AfghanistanГенерал Джозеф Данфорд
Генерал Джозеф Данфорд
© Flickr / US Embassy Kabul Afghanistan
Генерал Джозеф Данфорд. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Заявления американского генерала Джозефа Данфорда о подорванном превосходстве НАТО над Россией вызывают недоумение: страны блока НАТО пытаются наращивать военную мощь против России и Китая вместо того, что совместно с ними бороться с терроризмом, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Ранее председатель объединенного комитета начальников штабов США Данфорд заявил, что превосходство НАТО над Россией в последние годы подорвано, сообщило министерство обороны США.
"Вызывают недоумение данные слова. Вместо того, чтобы обеспечивать совместными усилиями с Россией и тем же Китаем вопрос обеспечения борьбы с терроризмом, страны блока НАТО пытаются наращивать военную мощь против как России, так и Китая", - сказал Швыткин РИА Новости.
"На мой взгляд, у данного генерала голова болит не о том, о чем надо", - добавил парламентарий.
Он полагает, что заявление американского генерала направлено на увеличение военного бюджета США, "проведение дополнительного финансирования с целью лоббирования в том числе военно-промышленного комплекса, и понятно, увеличение военной составляющей стран блока НАТО".
Оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год составил 716 миллиардов долларов, что на 3% (20 миллиардов) превысило бюджет 2018 года. Как и в предыдущих бюджетах, в нынешнем содержатся обвинения России в нарушении договора РСМД, а президенту предписывается представить отчеты о выполнении Россией договоров РСМД, СНВ-3 и Договора по открытому небу. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
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