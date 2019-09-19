Депутат оценил заявление Данфорда о подорванном превосходстве НАТО

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Заявления американского генерала Джозефа Данфорда о подорванном превосходстве НАТО над Россией вызывают недоумение: страны блока НАТО пытаются наращивать военную мощь против России и Китая вместо того, что совместно с ними бороться с терроризмом, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее председатель объединенного комитета начальников штабов США Данфорд заявил, что превосходство НАТО над Россией в последние годы подорвано, сообщило министерство обороны США.

"Вызывают недоумение данные слова. Вместо того, чтобы обеспечивать совместными усилиями с Россией и тем же Китаем вопрос обеспечения борьбы с терроризмом, страны блока НАТО пытаются наращивать военную мощь против как России, так и Китая", - сказал Швыткин РИА Новости.

"На мой взгляд, у данного генерала голова болит не о том, о чем надо", - добавил парламентарий.

Он полагает, что заявление американского генерала направлено на увеличение военного бюджета США, "проведение дополнительного финансирования с целью лоббирования в том числе военно-промышленного комплекса, и понятно, увеличение военной составляющей стран блока НАТО".