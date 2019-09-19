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РИА Новости

Юрист рассказал, что может грозить застрелившему коллег полицейскому

12:57 19.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудники полиции
Сотрудники полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудники полиции. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Застрелившему в Москве двух сотрудников собственной безопасности МВД полицейскому грозит серьезное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, заявил РИА Новости адвокат, эксперт по правовым вопросам общероссийского движения "Сильная Россия" Янис Юкша.
Ранее столичный главк полиции сообщил, что один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
Вчера, 20:28Радио Sputnik
Мужчину, устроившего перестрелку у станции метро, задержали в Москве
"В данном случае важны обстоятельства этого задержания, в частности, насколько стрелявший осознавал, что применяет оружие против сотрудников правоохранительных органов. На мой взгляд, в данном случае применима статья 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов", - рассказал собеседник агентства.
При этом действия сотрудника могут трактоваться и по части 2 статьи 105 УК РФ – "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности", заявил эксперт.
"Кроме этого, причинен вред здоровью еще одному сотруднику, надо понять, насколько он серьезен. Помимо этого, как официально сообщалось, стрелявшего пытались задержать при получении взятки, это деяние квалифицируется по статье 290 УК РФ", - сказал Юкша.
По совокупности статей, как считает юрист, полицейскому может грозить пожизненное заключение.
"Он совершил не одно преступление, по их совокупности речь идет об очень серьезном наказании, вплоть до пожизненного лишения свободы, однако сохраняется возможность того, что эту меру применять не будут и ограничатся очень серьезным сроком", - заключил Юкша.
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