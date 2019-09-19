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РИА Новости
Религия и мировоззрение

РПЦ против исключения из школьной программы основ религиозных культур

12:57 19.09.2019 (обновлено: 15:55 19.09.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкИзучение нового школьного курса "Основы религиозных культур и светской этики" в российских школах
Изучение нового школьного курса Основы религиозных культур и светской этики в российских школах
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Исключение из школьной программы отдельного преподавания основ православия, ислама, буддизма и иудаизма нецелесообразно, программа уже доказала свою эффективность, говорится в заявления Синодального отдела религиозного образования и катехизации Московского патриархата в связи с публикацией министерством просвещения РФ новых проектов стандартов общего образования.
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Ранее ведомство опубликовало проект нового Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования. В данном проекте в предметной области Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) из шести предметов (модулей) по выбору, составляющих ОРКСЭ, предусматривается преподавание только двух модулей: по основам светской этики и мировых религиозных культур. Таким образом, из ОРКСЭ исключаются основы православной культуры и другие предметы по основам религиозных культур ислама, буддизма и иудаизма.
Также из опубликованного проекта следует, что в предметной области Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР), являющейся в соответствии с документами Минпросвещения логическим продолжением ОРКСЭ, преподавание религиозных культур по выбору семьи школьника вообще не предусмотрено.
"В целом можно говорить о предполагаемой попытке ликвидации возможностей воспитания детей с учетом мировоззренческих и культурных потребностей семьи ребенка в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях", - говорится в заявлении синодального отдела.
Как напомнили в РПЦ, преподавание религиозных культур в российской школе развивается с 1990-х годов. В 2000-х годах разные курсы православной культуры изучали тысячи детей во многих регионах России. С 2009 года преподавание ОРКСЭ включается в основную программу школы на основе принципов добровольности и свободы выбора. В настоящее время ОРКСЭ реализуется во всех школах России, религиозные культуры изучают более 1,6 миллиона четвероклассников.
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По данным синодального отдела, в текущем учебном году Основы православной культуры для своих детей выбрали почти 40% родителей, в некоторых областях Центрального и Южного федеральных округов - более 80%.
"Даже при искусственно сохраняющемся уже 10 лет экспериментальном минимальном объеме преподавания (всего 34 урока в одном 4-м классе) изучение детьми духовно-нравственной культуры оказывает на них положительное воздействие, о чем свидетельствуют множество учителей и родителей. Еще в начале введения ОРКСЭ в 2010 году подавляющее большинство детей заявили о желании продолжать его изучение в последующих классах, больше половины родителей высказывались за преподавание ОРКСЭ в школе не менее пяти лет. Эту позицию разделяют многие педагоги", - отмечается в заявлении.
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В РПЦ отмечают, что "решения о введении ОРКСЭ, преподавании религиозных культур по выбору с участием соответствующих религиозных организаций принимались на высшем государственном уровне власти, Церкви и других российских религиозных организаций".
"Отказ от этой важнейшей практики воспитания детей на основе российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей в российской школе нанесет ущерб и гражданам, и государству, и Церкви", - отмечается в заявлении.
Профильный синодальный отдел также сообщил, что неоднократно обращался в Минпросвещения с предложениями по совершенствованию качества образования по ОРКСЭ. Также в ведомство неоднократно направлялись совместные предложения, согласованные всеми централизованными религиозными организациями России - мусульман, буддистов, иудеев и православных. "С сожалением констатируем, что все эти обращения не нашли должного отклика. Религиозные организации к разработке проектов новых стандартов, которые являются основным исходным элементом учебно-методического обеспечения общего образования, не привлекались", - отметили в РПЦ.
Синодальный отдел религиозного образования и катехизации обратился к государственным структурам с призывом отказаться от утверждения проектов стандартов в данной редакции и выразил "готовность к открытому обсуждению сложившейся ситуации и решению данной проблемы в конструктивном ключе, путем диалога".
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Религия и мировоззрениерелигияМинистерство просвещения РоссииШколыРоссияОбразование - Общество
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