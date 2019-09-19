В МВД Чувашии рассказали о задержании подозреваемого в убийстве бизнесмена

Тело 48-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено на территории гаражного кооператива в Ленинском районе Нижнего Новгорода вечером во вторник. Следователями СК возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В СУСК РФ по Нижегородской области РИА Новости сообщили, что подозреваемого в убийстве задержали в Чувашии.