В МВД Чувашии рассказали о задержании подозреваемого в убийстве бизнесмена

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен — РИА Новости. Подозреваемого в убийстве известного нижегородского предпринимателя Виктора Ворошилова задержали сотрудники ГИБДД Чувашии, сообщили РИА Новости в МВД республики.
Тело 48-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено на территории гаражного кооператива в Ленинском районе Нижнего Новгорода вечером во вторник. Следователями СК возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В СУСК РФ по Нижегородской области РИА Новости сообщили, что подозреваемого в убийстве задержали в Чувашии.
"Сотрудники ГИБДД по ориентировке, полученной от нижегородских коллег, на трассе в Цивильском районе Чувашии остановили автомобиль подозреваемого в убийстве и задержали его", - рассказали в пресс-службе МВД Чувашии.
Ворошилов работал генеральным директором завода "Багем" по продаже автомобильных нестандартных и специализированных прицепов, который располагается в городе Богородске Нижегородской области.