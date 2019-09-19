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РИА Новости

В МВД Чувашии рассказали о задержании подозреваемого в убийстве бизнесмена

12:55 19.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен — РИА Новости. Подозреваемого в убийстве известного нижегородского предпринимателя Виктора Ворошилова задержали сотрудники ГИБДД Чувашии, сообщили РИА Новости в МВД республики.
Тело 48-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено на территории гаражного кооператива в Ленинском районе Нижнего Новгорода вечером во вторник. Следователями СК возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В СУСК РФ по Нижегородской области РИА Новости сообщили, что подозреваемого в убийстве задержали в Чувашии.
"Сотрудники ГИБДД по ориентировке, полученной от нижегородских коллег, на трассе в Цивильском районе Чувашии остановили автомобиль подозреваемого в убийстве и задержали его", - рассказали в пресс-службе МВД Чувашии.
Ворошилов работал генеральным директором завода "Багем" по продаже автомобильных нестандартных и специализированных прицепов, который располагается в городе Богородске Нижегородской области.
Сотрудник полиции
10:41РИА Новости
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ГИБДД МВД РФСледственный комитет РФНижний НовгородНижегородская областьПроисшествия
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