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РИА Новости

В Югре задержали трех подозреваемых в связях с ИГ*, сообщил источник

12:53 19.09.2019 (обновлено: 13:09 19.09.2019)
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© Fotolia / ctpaep Руки в наручниках
 Руки в наручниках
© Fotolia / ctpaep
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 сен - РИА Новости. Три человека задержаны в Ханты-Мансийском автономном округе по подозрению в связях с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости в четверг источник в местных правоохранительных органах.
Собеседник агентства отметил, что подозреваемых в связях с ИГ* задержали в Нижневартовске.
"Работал центр по противодействию экстремизму УМВД с привлечением ФСБ. Ранее был задержан один человек, двоих задержали накануне... Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сказал собеседник агентства, не уточнив других подробностей.
Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
Согласно информации городского телеканала "Мегаполис", в ходе обысков у подозреваемых были изъяты оружие и экстремистская литература.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Сотрудник ФСБ России
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Исламское государствоНижневартовскРоссияПроисшествия
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