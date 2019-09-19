В Югре задержали трех подозреваемых в связях с ИГ*, сообщил источник

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 сен - РИА Новости. Три человека задержаны в Ханты-Мансийском автономном округе по подозрению в связях с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости в четверг источник в местных правоохранительных органах.
Собеседник агентства отметил, что подозреваемых в связях с ИГ* задержали в Нижневартовске.
"Работал центр по противодействию экстремизму УМВД с привлечением ФСБ. Ранее был задержан один человек, двоих задержали накануне... Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сказал собеседник агентства, не уточнив других подробностей.
Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
Согласно информации городского телеканала "Мегаполис", в ходе обысков у подозреваемых были изъяты оружие и экстремистская литература.
*Террористическая организация, запрещенная в России.