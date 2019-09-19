Роскомнадзор потребовал от HyperComments удалить оскорбления флага России

"Администрации сайта направлено уведомление о внесении интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации. Платформа должна удалить изображение, выражающей явное неуважение к обществу и официальным государственным символам России", - говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте разработчиков, система Hypercomments создана для конструктивных контекстных замечаний, которые вложены в текст и структурированы, для облегчения дальнейшего обсуждения документа. Технологии Hypercomments позволяют оставлять линейные комментарии ко всему написанному тексту, либо к определенному слову или фразе или даже к изображению в тексте.