Роскомнадзор потребовал от HyperComments удалить оскорбления флага России

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Роскомнадзор направил сайту разработчиков платформы комментирования HyperComments требование об удалении оскорбительного изображения флага России, сообщается на сайте ведомства.
Как сообщает ведомство, на указанном интернет-адресе размещено изображение с нецензурным описанием флага России.
"Администрации сайта направлено уведомление о внесении интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации. Платформа должна удалить изображение, выражающей явное неуважение к обществу и официальным государственным символам России", - говорится в сообщении.
Как сообщается на сайте разработчиков, система Hypercomments создана для конструктивных контекстных замечаний, которые вложены в текст и структурированы, для облегчения дальнейшего обсуждения документа. Технологии Hypercomments позволяют оставлять линейные комментарии ко всему написанному тексту, либо к определенному слову или фразе или даже к изображению в тексте.