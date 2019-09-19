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РИА Новости

Роскомнадзор потребовал от HyperComments удалить оскорбления флага России

12:49 19.09.2019
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© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Роскомнадзор направил сайту разработчиков платформы комментирования HyperComments требование об удалении оскорбительного изображения флага России, сообщается на сайте ведомства.
Как сообщает ведомство, на указанном интернет-адресе размещено изображение с нецензурным описанием флага России.
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"Администрации сайта направлено уведомление о внесении интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации. Платформа должна удалить изображение, выражающей явное неуважение к обществу и официальным государственным символам России", - говорится в сообщении.
Как сообщается на сайте разработчиков, система Hypercomments создана для конструктивных контекстных замечаний, которые вложены в текст и структурированы, для облегчения дальнейшего обсуждения документа. Технологии Hypercomments позволяют оставлять линейные комментарии ко всему написанному тексту, либо к определенному слову или фразе или даже к изображению в тексте.
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